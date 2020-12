Том Круз матом объяснил актерам, почему нужно ходить в масках: кто-то слил запись

Голливудский актер Том Круз сейчас снимается в новом фильме под названием "Миссия невыполнима 7". На съемках кинокартины звезда мирового масштаба пришел в бешенство от того, что на нескольких членах съемочной группы не было масок. Артист доходчиво им объяснил с помощью матов, почему нельзя пренебрегать средствами защиты.

Таблоид The Sun опубликовал запись гневного монолога Круза на своем сайте.

"If I see you doing it again, you’re f***ing gone. And if anyone in this crew does it, that’s it — and you too and you too. And you, don’t you ever f***ing do it again", - прокричал актер.

Ниже приводим перевод с английского языка этой фразы.

"Эй ты, никогда, б***ть, не делай этого! Еще раз увижу — пойдете на х**. Так что "еще раз увижу — пойдете на х**", - сказал Том.

Актер пригрозил увольнением тем людям, которые не понимают его посыл. Далее Том произнес длинную речь.

"Мы - золотой стандарт. Они (студии - ред.) вернулись в Голливуд и сейчас снимают фильмы из-за нас. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем. Я разговариваю по телефону с каждой чер*овой студией по ночам, страховыми компаниями, продюсерами, и они смотрят на нас и используют нас для создания своих фильмов. Мы создаем тысячи рабочих мест, ублю*ки", - резюмировал артист.

Том Круз обматерил съемочную команду

Напомним, что выход фильма "Миссия: Невыполнима 7" запланирован на ноябрь 2021 года. В нем Том Круз выступает как актер и продюсер.

