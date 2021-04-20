Ксения Мишина показала фигуру в купальнике: "за спиной зима и любимые булки"

На фото звезда предстала в слитном черно-белом купальнике и собранными в хвост волосами.

Ксения Мишина показала фото со съемок в купальнике (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Она рассказала, что первый раз снималась без дополнительного света на съемках, что ее очень удивило. Однако в чем-то это оказалось даже проще, ведь можно меньше времени и внимания уделять макияжу и прическе.

"Вчера режиссер рассказал мне, что не любит дополнительный свет на съёмках, аргументировав тем, что важнее уделять время актерам, нежели выставлению приборов! И ведь действительно это может забирать колоссальное количество времени, вместо того, чтобы сделать достаточное для актера количество дублей .. А самое весомое то, что оказывается можно создавать красивую картинку и без света. К тому же ещё можно не крутить кудри и не пользоваться тенями и насыщенными помадами, чтобы играть героинь", - поделилась Мишина.

По мнению актрисы, ее фигура после зимы не совсем идеальна, однако она не переживает, так как научилась принимать себя любой.

"Весь мир, в том числе и киношный, постепенно идёт к естественности и натуральности природных данных. И вчера, надевая купальник, зная что меня увидит вся Европа, я хоть и подумала о том, что за спиной зима и любимые булки, но обнаружила нирвану своего Я и благодарность Создателю! Когда ты принимаешь себя, сразу же ощущается невероятный прилив энергии и мотивация продолжать, даже если сложно. Такая внутренняя целостная личность потрясающе влияет на состояние, из которого мы живем, действуем, любим и развиваемся", - призналась Ксения.

По мнению фолловеров, фигура актрисы совершенна, а сама она очень мудрая.