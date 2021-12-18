Ксения Мишина сделала откровенное признание о своей красоте: "Я испытывала боль"

"В своей истории я затронула тему красоты не случайно… Ведь моя личная история много раз подсвечивала суть этого явления со всех сторон, с разных ракурсов и с совершенно непредсказуемыми выводами", - отметила Ксения.

По словам знаменитости, сначала она не ценила свою красоту, поскольку не считала себя красивой. Более того - ей было больно слышать слова о том, что она лишь красивая кукла.

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"Когда я начала анализировать свой путь, я поняла, что долгое время я просто обесценивала этот дар, не верила тем, кто говорил, что я красивая, т.к. картина моей жизни показывала иное, несоответсвующее. Слыша фразы в свой адрес: кукла, пустышка - я испытывала боль. Но именно она впоследствии внутри меня разожгла огонь желания стать лучше, проявиться, реализовать все то, что дала мне вселенная", - поделилась актриса.

Далее с опытом Мишина стала и вовсе по-другому воспринимать понятие красоты.

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"Чем дальше я шла по своей жизни, тем больше становилось опыта и шире видение. Красота открывалась мне совсем с иной глубины. Одно дело иметь правильные черты лица и определенную физиогномику, другое дело улыбаться людям от души, улыбаться себе и краешком глаз подмигивать себе в зеркале", - считает звезда.

Сейчас она уверена, что настоящая красота - не внешнее понятие, а целый комплекс качеств. Девушка убедилась, что действительно красивые люди - это совсем не внешность.

"Внутренняя сила быть культурным, дисциплинированным, воодушевленным и созидательным - вот, что светится в людях. И если есть этот свет, любое лицо становится правильным и привлекательным. Любой внешний, на первый взгляд, недостаток становится изюминкой. Это харизма, притягательность, энергия или красота, решайте сами. Для меня все это одно и то же", - рассказала Ксения.

Ксения Мишина рассказала о роли красоты в своей жизни и карьере (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Кроме того, артистка убеждена, что очень важна любовь к себе и к жизни.

"И как ни крути, весь этот кордебалет с красотой всегда вокруг - любви. И сейчас многим становится ясно, что прежде всего он вокруг любви к себе. Если эта любовь для вас не просто вдохновляющие цитаты пабликов о психологии, тогда вы знаете, она - глагол. Любить себя - это набор самых маленьких и таких разных решений в пользу себя. Чистое питание, регулярный уход, комплименты в зеркало вместо упреков… Вот это и есть то, что в итоге этот свет рождает. И только вы сами создаёте красоту. Она как отражение вашей любви к жизни", - поделилась мудростью Мишина.