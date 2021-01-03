Ксения Мишина выходит замуж: когда и какой будет свадьба главной "Холостячки" страны

Известная украинская актриса Ксения Мишина сказала "да" на предложение победителя реалити-шоу "Холостячка" Александра Эллерта. Теперь, по окончании проекта, когда пара наконец-то рассказала, что планирует вступить в брак, поклонников естественно стал интересовать вопрос, когда планируется свадьба.

О том, будет ли венчание, когда планируется роспись и каким будет сам праздник, пара рассказала в комментарии "Светской жизни".

Александр и Ксения заверили, что они обязательно пойдут под венец. Но это будет точно в теплое время года, потому что влюбленные представляют себе свадебную вечеринку на лужайке под открытым небом с фуршетными столиками. Конечно же на свадьбу пригласят не только родных, близких и друзей. Саша заверил, что обязательно на свадьбе будет вся съемочная группа шоу “Холостяк”, ведь они помогли соединить их сердца с Ксенией.

Про наряд невесты, Эллерт сказал, что не требует от Ксюши пышных платьев и хочет, чтобы возлюбленной было удобно. Но Мишина, как настоящая женщина, сказала, что как раз наоборот, очень мечтает примерять образ настоящей принцессы на своей свадьбе.

Пара уже даже приготовила кольца. Причем украшения совершенно уникальны, ведь камни в них были выращены специальным способом из крови влюбленных. Ксюша уже может похвастаться своим роскошным колечком. Александр же сказал, что в его кольце камень будет гораздо меньше, потому что он приверженец минимализма.

Вполне вероятно, что Эллерт и Мишина станут четвертой парой в мире, которые поженятся после подобного шоу. По крайней мере о многом говорит тот факт, что уже через 3 дня после финала программы, они стали жить вместе.

Напомним, что в проекте "Холостячка" победил юморист и ведущий Александр Эллерт. Они с героиней шоу Ксенией Мишиной живут вместе уже несколько месяцев, и стали одной из самых обсуждаемых пар за последнее время. Астролог даже рассказала о перспективах отношений возлюбленных.

А вот полуфиналист проекта Андрей Рыбак, который вызвал негодование Мишиной из-за постоянной лжи, долго не скучал и теперь встречается с девушкой Алиной. Недавно они даже показали совместное фото.