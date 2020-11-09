На Ксению Мишину набросились в сети после возвращения в "Танцы со звездами"

Ксения Мишина была приглашена на одиннадцатый прямой эфир "Танцев со звездами 2020" в качестве четвертого судьи. При этом главная "холостячка" страны разозлила поклонников Юлии Саниной, за то, что поставила ей за танец 9 баллов вместо 10.

В ее директ посыпались гневные сообщения и пожелания смерти. Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram.

Ксения считает, что все те, кто пишут злобные пожелания, они прежде всего сами разрушают себя.

"И вот у меня вопрос: люди, вы серьезно? Мы сидим на развлекательном шоу, задача которого сделать так, чтобы вам было интересно и захватывающе. Я понимаю привязанность фанатов, для которых исполнитель - кумир, и они готовы на многое, но в такой ситуации?! Я же не 2 ей поставила. И даже если 2, я имею право на собственное мнение касательно танца", - написала Мишина.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Она также отметила, что надеется на то, что в прошлом году, когда она получала 9 баллов, а то и меньше за танцы с Женей Котом, люди не писали подобных сообщений судьям сезона 2019 года.

Актриса заявила, что даже не представляет, что в душе человека, когда он испытывает такую разрушающую эмоцию. При этом она подчеркнула, что всех прощает за это и призывает не тратить свое время на подобные сообщения незнакомым людям.

"Пусть это будет что-то доброе, что наполнит вас самих любовью и добром", - написала Ксения.

Напомним, Мишина обратилась к участнику "Холостячки", а он пообещал ее порадовать.

Ранее Ксения Мишина заинтриговала фанатов "страшным" видео.