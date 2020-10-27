Кто-то допишет альбом: Джамала покорила певческими талантами сына и песней его "авторства"

Певица показала, как сынок помогает маме работать над альбомом

Джамала с детства приобщает сыновей к творчеству. Еще бы, ведь их мама сама популярная певица в доме постоянно идет творческий процесс! Старший мальчик артистки Эмир-Рахман уже успел с головой окунуться в мир музыки, более того, он помогает маме писать альбом и же сам сел за клавиши и "наиграл" мелодию для Джамалы, а затем принялся сочинять новый авторский хит. Видео домашних музицирований с сыном артистка поделилась в InstaStories.

Маленький Эмир-Рахман с удовольствием нажимал на клавиши, пока его мама пыталась подобрать мелодию под музыкальное сопровождение сыночка, мальчик улыбался и сам с удовольствием включился в процесс. Потом он взял в руки микрофон и начал с энтузиазмом петь и смеяться, умиляя звездную маму.

"Может хоть кто-то в доме наконец-то закончит альбом", - подписала видео звезда.

Джамала показала, как поет ее сыночек

"Ляпота. А дальше идет древний язык инков", - прокомментировала музыкальные эксперементы сына артистка.

Напомним, что ранее Джамала восхитила осенним семейным фотосетом с мужем Бекиром-Сулеймановым и младшим сыном Селим-Гираем. Супруги отправилась на променад по центру города и насладились прекрасными теплыми днями.

Кстати, Джамала раскрыла простые и действенные секреты семейного счастья и гармонии, а также поделилась полным нежности домашним фотосетом с мужем и двумя детьми.