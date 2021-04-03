Куда Потап смотрит? Каменских в Мексике без обруального кольца озадачила поклонников

Настя Каменских улетела мексиканский Тулум вместе с подругой, дизайнером Анной Андрийчук-Завгородней (экс-женой Позитива из Время и Стекло и группы MOZGI). Девушки намерены порадовать пользователей сети запуском нового реалити "Девочки рулят", где покажут свою жизнь и события, происходящие в ней. Так, Настя уже успели поделиться первыми фото и видео, а также показать закулисье съемочного процесса.

На фото Настя позирует в оливковом эффектном летней комлекте – топе и мини-юбке на запах. Рядом с ней находится молодой человек из творческой группы артистки – он помогает прикрепить петличный микрофон к наряду звезды. На заднем фоне можно увидеть спящих членов съемочной бригады.

Внимательные поклонники сразу начали забрасывать артистку вопросами. Например, их настрожил один из кадров, где певица демонстирует свою руку без обручального кольца. Также их заинтриговал молодой человек рядом с артисткой.

Настя Каменских озадачила фото из Мексики (фото: instagram.com/kamenskux)