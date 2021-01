Кухар раскрыла правду о скандалах со знаменитостями на "Танцах со звездами": перегибают

Екатерина Кухар строгая и острая на язык судья "Танцев со звездами". Знаменитости ее побаиваются, а некоторые недолюбливают за ироничные замечания и критику в свой адрес. Например, на "Танцах со звездами 2020" Екатерина и Ольга Фреймут вздорили на глазах у всей страны. О ссорах со звездами и своем отношении к участникам прима-балерина рассказала Маше Ефросининой.

В рамках YouTube–программы "Экзамен" Екатерина отметила, что судейство в популярном шоу и взаимодействие со звездами первой величины – занятие непростое, но в своих оценках она максимально объективна.

"Это колоссальная психо-эмоциональная нагрузка. Со многими звездами-участниками я была знакома еще до Танцев. Это определенная сложность, но в то же время и плюс. Когда я сажусь за судейский стол, я смотрю объективно на то, что человек сделал в проекте, насколько он прогрессивно вырос, насколько он хорошо отработал за неделю, насколько он собрался и станцевал – эмоционально или не эмоционально. Есть симпатия и антипатия, но есть качество танца, которое ты, как судья, должен оценивать", - отметила Екатерина.

Екатерина Кухар судит строго, но справедливо ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

К общения со звездными участниками она заранее не готовится. А все реплики и оценочные суждения – это экспромт.

"Заготовок нет. Как можно найти заготовки на Олины или Надины реплики? Миша Кукуюк тоже что-то говорил", - призналась прима-балерина.

К слову, актер так обиделся на судью за ее критику, что как-то даже не ответил на ее приветствие, когда Екатерина шла по съемочному павильону. Некоторые из участников действительно переходили рамки дозволенного в общении с членами жюри.

"Олечка (Фреймут – прим. ред.) немножечко перегибала, но она девочка эмоциональная. Паша Вишняков тоже чуть-чуть перегнул, мне немножко было обидно за детей, которые пришли танцевать", - вспомнила Екатерина.

Екатерина не понимает резких высказываний участников в адрес судей ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Также Кухар рассказала, как относится к перепалкам со звездами в рамках проекта и их колкими репликами в ответ на ее критику.

"Я это не одобряю абсолютно. Для меня это странно", - отметила судья "Танцев со звездами".

В то же время, за пределами шоу со многими из экс-участников она поддерживает дружеские отношения, невзирая на противостояние в рамках проекта.

"Show must go on. Это во-первых. Во-вторых, я очень контактный человек. Я по жизни человек очень позитивный и веселый", - охарактеризовала себя Екатерина.

Екатерина Кухар рассказала о стычках со звездами

Она призналась, что дружит с Олимпийской чемпионкой Лилией Подкопаевой. Она даже побывала на дне рождения гимнастки, который та отмечала в Киеве. "Я к Лиле прекрасно отношусь. Она замечательный человечек. Я к ней прекрасно отношусь, я ее уважаю", - отметила Екатерина.

