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Кухар так распекала стриптиз Петрожицкой, что сама опозорилась на "Танцах со звездами"

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 11:58
Кухар так распекала стриптиз Петрожицкой, что сама опозорилась на "Танцах со звездами" Судьи "Танцев со звездами" 2020 (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Екатерина Кухар на "Танцах со звездами" показала, что профан в мировом кинематографе

"Танцы со звездами" в пятом эфире 27 сентября показывали номера по мотивам известных киношедевров. И одной из таких реплик стал "Девять с половиной недель", который "оттанцевали" Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко.

Екатерина Кухар не "заценила" страстный стриптиз актрисы. Балерина так сильно критиковала Дарью, что перепутала исполнительницу главной роли в культовой кинокартине.

"Не верю. Если бы Николь Кидман в фильме "Девять с половиной недель" танцевала бы с таким же запалом, как и вы, на ее животе никогда не пожарили бы яичницу", - прокомментировала Кухар румбу Дарьи и Игоря.

Загвоздка в том, что главную роль в фильме исполнила Ким Бейсингер, а не Николь Кидман.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко (видео: YouTube/Танці з зірками)

Украинцы пишут в сети, что Кухар "облажалась":

  • "А Кухар то облажалась! Николь Кидман! Ахаха! Кто еще заметил, ставьте лайк!"
  • "Ну, как бы актриса Ким Бейсингер играла в этом фильме";
  • "Ааа, так то Кидман была! Кухар видимо что-то знает";
  • Сейчас Кидман узнала о себе много нового (из уст балэрины)".

Напомним, что пятый эфир танцевального шоу покинули актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Лучшими же стали Юлия Санина и ее партнер Дмитрий Жук.

Ранее мы писали, что Дарье Петрожицкой досталось от украинцев за вульгарность в номере со стриптизом на "Танцах со звездами".

Также мы писали, что Чапкис назвал самые великие номера "Танцев со звездами". И Владимир Зеленский оказался в этом списке.

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