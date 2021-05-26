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Куколка: 46-летняя Виктория Бекхэм покорила молодым внешним видом на новом фото

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Великобритания, Среда 26 мая 2021 22:28
Куколка: 46-летняя Виктория Бекхэм покорила молодым внешним видом на новом фото Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Виктория Бекхэм запостила новое фото, на котором выглядит молодой и привлекательной.

Пост она приурочила к запуску очередной линии Victoria Beckham Beauty.

На фото Виктория позирует в окружении визажистов и стилистов, которые создают для нее роскошный образ. Макияж ей выполнили в приглушенных натуральных оттенках, а прическу - со структурированными прядями. Виктория одета в черное платье с длинными рукавами, благодаря чему мейк-ап стал еще более выразительным. Совершенная гладкая кожа, чувственная улыбка, кокетливый взгляд… Кажется, она просто светится красотой и молодостью!

Куколка: 46-летняя Виктория Бекхэм покорила молодым внешним видом на новом фотоВиктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Закулисные моменты красоты с использованием всей @victoriabeckhambeauty! Я использовала…", - написала Виктория и перечислила все продукты собственного бренда, которые мастера использовали при работе.

А поклонники не смогли сдержать слов восторга от увиденного, просто засыпав Викторию комплиментами: "Куколка", "Ну что з красота", "Я просто обожаю это лицо", "Такая красивая", "Просто любовь", "Выглядишь потрясающе", "Идол", "Восхитительная!", - не унимается армия фанатов звезды.

Ранее 18-летний сын Виктории удивил публику, показав "беременное" фото своей невесты.

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