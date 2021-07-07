Куколка: Леся Никитюк в экстрамини сразила "бесконечными" ногами

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свой "образ дня" и устроила соблазнительную фотосессию в несколько неожиданном месте.

Снимками в пикантном наряде звезда поделилась на своей странице в Instagram .

Перед камерой Леди Ле предстала в кружевном белом мини-платье, под которое не стала надевать бюстгальтер, и болотно-зеленом корсете. Эффектный лук ведущая дополнила босоножками на каблуках, красивой укладкой и макияжем.

Фоном для фото она выбрала кофейный ларек, разрисованный графити. В кадр также попали холодильник с газированными напитками и зонтик с летней площадки

Никитюк позировала в игривых позах, подчеркнувших ее длинные стройные ноги и модельную фигуру.

Леся Никитюк покорила бесконечными ногами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Доброе утро! Заказала себе "профессионального фотографа девушек возле ларьков". Как вам?", - написала юморная артистка.

Фолловеры оценили эффектные снимки Леси и не оставили ее без комплиментов.