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Куколка: Леся Никитюк в экстрамини сразила "бесконечными" ногами

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Среда 07 июля 2021 16:28
Куколка: Леся Никитюк в экстрамини сразила "бесконечными" ногами Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: RBC.UA

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свой "образ дня" и устроила соблазнительную фотосессию в несколько неожиданном месте.

Снимками в пикантном наряде звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Перед камерой Леди Ле предстала в кружевном белом мини-платье, под которое не стала надевать бюстгальтер, и болотно-зеленом корсете. Эффектный лук ведущая дополнила босоножками на каблуках, красивой укладкой и макияжем.

Фоном для фото она выбрала кофейный ларек, разрисованный графити. В кадр также попали холодильник с газированными напитками и зонтик с летней площадки

Никитюк позировала в игривых позах, подчеркнувших ее длинные стройные ноги и модельную фигуру.

Куколка: Леся Никитюк в экстрамини сразила &quot;бесконечными&quot; ногамиКуколка: Леся Никитюк в экстрамини сразила &quot;бесконечными&quot; ногамиКуколка: Леся Никитюк в экстрамини сразила &quot;бесконечными&quot; ногами

Леся Никитюк покорила бесконечными ногами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Доброе утро! Заказала себе "профессионального фотографа девушек возле ларьков". Как вам?", - написала юморная артистка.

Фолловеры оценили эффектные снимки Леси и не оставили ее без комплиментов.

  • Когда сказали что в кофейне будет бывший
  • Белоснежка, сбежавшая от гномов
  • Леся, вы бомба-граната!
  • Невероятная
  • Художественность композиции просто зашкаливает!
  • Леся, утренняя фея
  • Шикарна
  • Куколка
  • Гарная дівчина
  • Соблазнительная красотка
  • Эти ноги!
  • Огонь просто
  • Шикарный корсет
  • Огнище!!!! Ноги бесконечные!

Напомним, ранее Леся Никитюк в ярком образе Мальвины поделилась секретом счастья.

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Леся Никитюк образ ведущая
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