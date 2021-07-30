В купальнике-сетке: дочь Джуда Лоу засыпала сеть откровенными пляжными фото

Айрис позирует в купальнике алого оттенка со вставками в виде сеточки. Более крупная сеть накинута сверху на роскошное тело модели. На шее у нее красуется широкий атласный чокер с цветком. Выглядит девушка обворожительно. А благодаря откровенным позам - невероятно сексуально. На части снимков она лежит на камнях на фоне океана, на других компанию ей составили и другие модели. К слову, в этой съемке у Айрис еще длинные волосы, что также внесло свою нотку в соблазнительный лук модели.

Айрис Лоу в новой съемке (фото: instagram.com/lirisaw)

Напомним, Айрис недавно начала серию экспериментов с прическами. Сначала она коротко постриглась, а потом начала пробовать необычные оттенки. К примеру, ярко-синий. Несмотря на то что фанаты в восторге от любых образов звезды, на кадры с длинными волосами они реагируют особо бурно.