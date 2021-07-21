Купаюсь в любви: "Холостячка" Огневич покорила формами в купальнике

Злата позировала на камеру в трендовом цельном купальнике черного цвета с оригинальными разрезами. Волосы певицы распущены, а на лице - яркий макияж с акцентом на глаза.

Эффектный образ Огневич дополнила массивными серьгами и приняла соблазнительную позу, демонстрируя стройную фигуру.

"Лето жаркое. Каждое лето я купалась в средиземном море, а теперь - купаюсь в море Любви", - подписала горячий кадр артистка.

Злата Огневич поразила горячим снимком в купальнике (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Подписчики искупали Злату в комплиментах и признались, что уже очень ждут выхода на экраны "Холостячки" с ее участием.