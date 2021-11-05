UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Квест "найди Славу": Каминская озадачила сеть архивным видео с выпускного до пластики

Автор: Styler

Слава Каминская не раз отвечала на вопросы о своих пластических операциях. Она не скрывает, что выставила грудные импланты и исправила форму носа. По словам артистки, после трансформаций она стала чувствовать себя куда увереннее.

Она снова коснулась темы пластических операций и показала в соцсети эксклюзивное архивное видео с выпускного.

"Да. Кто-то, что-то против пластики еще имеет?" – поинтересовалась она.

Примечательно, что в ролике Слава - брюнетка. Она произносит благодарственную речь учителям и поет вместе с одноклассниками. Она надела на выпускной черной длинное вечернее платье и собрала волосы в высокий хвост, аккуратно уложив на бок длинную челку.

Поклонники артистку тут же узнали и оставили для нее лестные комментарии. К слову, далеко не все узнали в брюнетке Славу, ведь поклонники привыкли видеть ее рыжей. По словам певицы, медный – ее натуральный цвет волос.

  • Слава супер. А голосок – шик
  • Очень красивая и стройная девушка
  • Самая красивая и живая девочка!
  • Смело. Не каждый решится выложить видео с выпускного
  • Я думаю никто не против, если это в меру. У вас все прекрасно и сделано грамотно, нет ощущения, что Вы чей-то клон
  • Из такой неуверенной девчонки, которая не знает, куда деть руки и все время поправляет волосы, превратилась в такую женщину-огонь
  • Темненькая в черном ! Ура! Миссия выполнена!
  • Конкурс "найди Славу"

Напомним, что ранее Слава Каминская спровоцировала слухи в сети о воссоединении с бывшем мужем Эдгаром Каминским, показав нежный совместный кадр.

Читайте LITE в Google News
Слава Каминская