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Lady in red: Катя Осадчая восхитила точеной фигурой в роскошном платье за 1300 евро

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 14:31
Lady in red: Катя Осадчая восхитила точеной фигурой в роскошном платье за 1300 евро Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Не обошлось и без фирменной "фишки" ведущей - стильной шляпки

Еще совсем недавно Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым нежилась в теплых морских волнах в Турции, теперь же они оба вернулись в Киев и приступили к работе. Так, телеведущая активно снимает новые выпуски программы "Светская жизнь", попутно восхищая яркими и стильными луками.

Так, звезда показала в своем Instagram роскошный образ для свежего выпуска шоу. 37-летняя Осадчая облачилась в красное платье в пол с одним обнаженным плечом и пикантным разрезом на бедре. С другой стороны наряда - необычный длинный рукав-шлейф, а дополняет аутфит фирменный знак теледивы - маленькая шляпка с перьями в тон наряда.

Lady in red: Катя Осадчая восхитила точеной фигурой в роскошном платье за 1300 евро

Катя Осадчая покорила ярким образом в красном платье в пол (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что эффектное платье отлично подчеркнуло точеную фигуру Кати. Волосы она собрала сзади и сделала макияж в естественных тонах. К слову, стоимость наряда от бренда KATRINE K составляет 1340 евро.

Lady in red: Катя Осадчая восхитила точеной фигурой в роскошном платье за 1300 евро

Скриншот с сайта katrinekcouture.com

Фолловеры восхитились новым образом бессменной ведущей "Светской жизни".

  • Шикарное платье lady in Red
  • Ваше плаття елегатне. Раніше "Світське Життя" показували після Голосу Країни та щоп'ятниці але зараз показують щосуботи. Сьогодні єфір буде після "Танців з Зірками" гарна ідея
  • принцесса
  • Лучшее платье для лучшей
  • Красуня.
  • Яка гарна сукня
  • Катя, як завжди неперевершено
  • Жар-птица
  • Красавица
  • Платье и весь образ в целом огонь

Напомним, Катя Осадчая в микромини очаровала ярким отдыхом с Юрием Горбуновым в Турции.

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