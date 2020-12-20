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В лаковых микрошортах и мини топе: Надя Дорофеева устроила провокацию дерзким образом

Новина українською → Воскресенье 20 декабря 2020 18:40
В лаковых микрошортах и мини топе: Надя Дорофеева устроила провокацию дерзким образом Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева уже заняла кресло нового звездного тренера шоу "Голос страны 11". Компанию в этом сезоне ей составила обновленная судейская тройка- Олег Винник, Тина Кароль и MONATIK. Правда, поклонники проекта очень расстроились, что больше не увидят в красном кресле Дана Балана и даже подняли бунт в соцсети. А вот Надя тем временем наслаждается своим новым статусом пока ее образ увлеченно обсуждают поклонники. Так, девушка решила еще больше подлить масла в огонь и опубликовала смелый лук из клипа на дебютный сингл Gorit.

Артистка с радостью сообщила, что видео уже собрало 9 млн просмотров на YouTube. Она сопроводила хорошую новость фото в дерзком комплекте от украинского бренда TTSWTRS.

Сексуальный наряд певицы состоит из черной лаковой куртки с поясом, кроп-топа, подчеркивающего очертания груди, и микрошорт. Свой смелый лук певица дополнила босоножками на платформе Louis Vuitton и очками Gentle Monster.

В лаковых микрошортах и мини топе: Надя Дорофеева устроила провокацию дерзким образом

Надя сразила дерзким образом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Robo girl", — подписала провокативный кадр Надя. Поклонники оценили лук своей любимицы.

  • Шикарная
  • Просто лучшая
  • Классная
  • Эротика
  • Красотка
  • Топовая
  • Безисходно красиво!

К слову, Надю Дорофееву в обновленном имидже сравнили со Светланой Лободой. Певица перекрасила волосы в белый цвет и облачилась в дерзкий ансамбль.

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