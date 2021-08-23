Лавина нежности: счастливый Горбунов растрогал милым фото знакомства своих сыночков

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с головой окунулись в нелегкие, но приятные родительские хлопоты – 19 августа у пары родился второй совместный ребенок . Долгожданный сыночек появился в одном из частных столичных роддомов, а роды были партнерскими – гордый и растроганный папа даже перерезал пуповину! Теперь мама и малышь дома, а домочадцы помагают им в нелегком деле – присматривать за новым крошечным членом семьи, который приковал к себе все внимание.

Так, Юрий в Instagram показал трогательную встречу двух братьев – маленького Ивана и его новорожденного братика.

В кадре – старший мальчик акуратно и бережно гладит по голове лежащего на кровати малыша, который прикрылся крошечными ручками. Примечательно, что пара перестала прятать лицо Вани – поклонники пришли к выводу, что он очень похож на звездного отца.

"Привіт, братику! Наші хлопці знайомляться!" - подписал он полный нежности и заботы кадр, добаваив хэштеги, адресованные жене – "люблю" и "благодарю".

Юрий показал трепетную встречу двух своих сыновей (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники забросали Юрия комплиментами, поздравлениями и вопросами - их интересовало, как супруги назвали кроху.

Какие у вас хорошие сыновья

Ну надо же, старшенький хмурит носик, как папа! Милота

Какой момент!

Как мило

Какой классный старший с малышом

Какая нежность!

Такое трогательное фото!

Тем временем Юрий активно готовится к празднованию Дня Независимсти Украины и принимает активное участие в репетициях к праздничному масштабному концерту и параду. На его странице появились первые фото – с Софией Ротару, Лилией Подкопаевой, Русланой и военным оркестром.

Юрий Горбунов активно готовится к разднованию 30-летия независимости Украины (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)