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Лавина нежности: счастливый Горбунов растрогал милым фото знакомства своих сыночков

Новина українською →
Понедельник 23 августа 2021 11:08
Лавина нежности: счастливый Горбунов растрогал милым фото знакомства своих сыночков Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном Иваном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с головой окунулись в нелегкие, но приятные родительские хлопоты – 19 августа у пары родился второй совместный ребенок. Долгожданный сыночек появился в одном из частных столичных роддомов, а роды были партнерскими – гордый и растроганный папа даже перерезал пуповину! Теперь мама и малышь дома, а домочадцы помагают им в нелегком деле – присматривать за новым крошечным членом семьи, который приковал к себе все внимание.

Так, Юрий в Instagram показал трогательную встречу двух братьев – маленького Ивана и его новорожденного братика.

В кадре – старший мальчик акуратно и бережно гладит по голове лежащего на кровати малыша, который прикрылся крошечными ручками. Примечательно, что пара перестала прятать лицо Вани – поклонники пришли к выводу, что он очень похож на звездного отца.

"Привіт, братику! Наші хлопці знайомляться!" - подписал он полный нежности и заботы кадр, добаваив хэштеги, адресованные жене – "люблю" и "благодарю".

Лавина нежности: счастливый Горбунов растрогал милым фото знакомства своих сыночков

Юрий показал трепетную встречу двух своих сыновей (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники забросали Юрия комплиментами, поздравлениями и вопросами - их интересовало, как супруги назвали кроху.

  • Какие у вас хорошие сыновья
  • Ну надо же, старшенький хмурит носик, как папа! Милота
  • Какой момент!
  • Как мило
  • Какой классный старший с малышом
  • Какая нежность!
  • Такое трогательное фото!

Тем временем Юрий активно готовится к празднованию Дня Независимсти Украины и принимает активное участие в репетициях к праздничному масштабному концерту и параду. На его странице появились первые фото – с Софией Ротару, Лилией Подкопаевой, Русланой и военным оркестром.

Лавина нежности: счастливый Горбунов растрогал милым фото знакомства своих сыночков

Лавина нежности: счастливый Горбунов растрогал милым фото знакомства своих сыночков

Лавина нежности: счастливый Горбунов растрогал милым фото знакомства своих сыночков

Юрий Горбунов активно готовится к разднованию 30-летия независимости Украины (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

К слову, Юрий со старшим сыном к выписке Кати подготовили дома настоящий сюрприз для нее, который растрогл новоиспеченную многодетную маму.

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