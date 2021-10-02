Мне так легче: выбывший участник "Холостячки 2" сделал откровенное признание об Огневич

В пятницу, 1 октября, на канале СТБ вышел третий эпизод самого романтического проекта осени – "Холостячка 2". Шоу покинуло сразу два участника. Каскадер Павел Богда уехал домой сразу после насыщенного индивидуального свидания со Златой Огневич, ведь их жизненные планы не совпали. А вот предприниматель Илья Закорецкий ушел с церемонии роз – он так и не смог убедить певицу в том, что он именно тот, кто ей нужен.

Мужчина не скрывал – он расстроился. "Я так и не получил шанс открыться, побыть наедине со Златой, проявиться и показать ей какой я на самом деле… Обидно не из-за того, что я ухожу, а из-за того, что ОНИ все остаются. Это не соревнования, не борьба. Здесь нет вторых, пятых или десятых мест. Этот проект об отношениях и возможности построить отношения, и, может быть, даже семью", - убежден Илья.

Илья признался, что был максимально искренним на шоу (фото: instagram.com/borodachch)

Он отмечает – если бы не пошел на реалити, всю жизнь корил бы себя за упущенную возможность. К выбору и решениям Златы мужчина относится уважительно, и понимает, что они не состоялись как пара.

"Не важно, каким я ушел с церемонии! Первым или последним… Если покинул проект, значит, Злата не моя и не со мной. Может, звучит как-то по-философски, но мне так легче… и точно знаю, что меня ждет где-то моя любовь", - оптимистично настроен бизнесмен.

Он уверяет, что на проекте был настоящим и меняться не намерен. "Действительно, во мне есть искренность, доброта и романтичность. И хочется этим делиться", - признался Илья.