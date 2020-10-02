С лепестками роз: Слава Каминская раззадорила сеть пикантным фото с отдыха

Певица отправилась в долгожданный отпуск в Египет

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская уже вылетела из шоу "Танцы со звездами" и может позволить себе немного отдохнуть. Певица отправилась погреться и позагорать в Египет в компании друзей, оставив на этот раз детей дома.

Артистка уже порадовала поклонников пикантным снимком, который выложила в своем Instagram. Звезда показала, как нежится в ванне, при этом в воде плавают лепестки роз.

Вероятно, это даже мини-бассейн на улице, так как Слава позирует в бежевом купальнике и солнцезащитных очках. Она соблазнительно выгнулась на фото, демонстрируя свои аппетитные формы и татуировки.

"Мама у моря. Долгожданная перезагрузка", - прокомментировала кадр из Шарм-эль-Шейха Каминская.

Слава Каминская похвасталась точеной фигурой на откровенном фото из Египта (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники радуются за артистку и желают ей хорошего отдыха, не забывая восхищаться красотой и фигурой Славы.

Умница Слава! Давно пора!

Наслаждайся!)

Слава! Хорошего Вам отдиха.

Хорошей перезагрузки

вы шикарная, а психика какая стойкая.....Пусть отсохнут злые языки,да будет так!

Ух уж эти Лепестки!

Супер, красотка

Шикарная и Божественная!!!

Классного отдыха и равномерного загара )

Офигенная мама

Красотка

Вы здесь нереальная

Напомним, Слава из НеАнгелов высказалась о своих пластических операциях и диетах. Певица призналась, что вмешательства позволяют ей быть увереннее в себе, а ее мужчину ее внешность вполне устраивает.

Кстати, Слава Каминская заинтриговала совместными кадрами с экс-партнером по "Танцам со звездами 2020" Дмитрием Дикусаром. Пара вместе посетила светское мероприятие.