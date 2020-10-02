С лепестками роз: Слава Каминская раззадорила сеть пикантным фото с отдыха
Певица отправилась в долгожданный отпуск в Египет
Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская уже вылетела из шоу "Танцы со звездами" и может позволить себе немного отдохнуть. Певица отправилась погреться и позагорать в Египет в компании друзей, оставив на этот раз детей дома.
Артистка уже порадовала поклонников пикантным снимком, который выложила в своем Instagram. Звезда показала, как нежится в ванне, при этом в воде плавают лепестки роз.
Вероятно, это даже мини-бассейн на улице, так как Слава позирует в бежевом купальнике и солнцезащитных очках. Она соблазнительно выгнулась на фото, демонстрируя свои аппетитные формы и татуировки.
"Мама у моря. Долгожданная перезагрузка", - прокомментировала кадр из Шарм-эль-Шейха Каминская.
Слава Каминская похвасталась точеной фигурой на откровенном фото из Египта (фото: instagram.com/babaslavka)
Поклонники радуются за артистку и желают ей хорошего отдыха, не забывая восхищаться красотой и фигурой Славы.
- Умница Слава! Давно пора!
- Наслаждайся!)
- Слава! Хорошего Вам отдиха.
- Хорошей перезагрузки
- вы шикарная, а психика какая стойкая.....Пусть отсохнут злые языки,да будет так!
- Ух уж эти Лепестки!
- Супер, красотка
- Шикарная и Божественная!!!
- Классного отдыха и равномерного загара )
- Офигенная мама
- Красотка
- Вы здесь нереальная
Напомним, Слава из НеАнгелов высказалась о своих пластических операциях и диетах. Певица призналась, что вмешательства позволяют ей быть увереннее в себе, а ее мужчину ее внешность вполне устраивает.
Кстати, Слава Каминская заинтриговала совместными кадрами с экс-партнером по "Танцам со звездами 2020" Дмитрием Дикусаром. Пара вместе посетила светское мероприятие.