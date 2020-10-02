З пелюстками троянд: Слава Камінська розохотила мережу пікантним фото з відпочинку

Співачка вирушила в довгоочікувану відпустку до Єгипту

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська вже вилетіла з шоу "Танці з зірками" і може дозволити собі трохи відпочити. Співачка відправилася погрітися і позасмагати в Єгипет в компанії друзів, залишивши на цей раз дітей вдома.

Артистка вже порадувала шанувальників пікантним знімком, який виклала у своєму Instagram. Зірка показала, як ніжиться у ванні, при цьому у воді плавають пелюстки троянд.

Мабуть, це навіть міні-басейн на вулиці, так як Слава позує в бежевому купальнику і сонцезахисних окулярах. Вона спокусливо вигнулась на фото, демонструючи свої апетитні форми і татуювання.

"Мама біля моря. Довгоочікуване перезавантаження", - прокоментувала кадр з Шарм-ель-Шейха Камінська.

Слава Камінська похвалилася витонченою фігурою на відвертому фото з Єгипту (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники радіють за артистку і бажають їй доброго відпочинку, не забуваючи захоплюватися красою і фігурою Слави.

Розумниця Слава! Давно пора!

Насолоджуйся!)

Слава! Гарного Вам відпочинку.

Хорошою перезавантаження

ви шикарна, а психіка яка стійка.....Нехай отсохнут злі язики,нехай буде так!

Ох вже ці Пелюстки!

Супер, красуня

Шикарна і Божественна!!!

Класного відпочинку та рівномірної засмаги )

Офігенна мама

Красуня

Ви тут нереальна

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів висловилася про свої пластичні операції і дієти. Співачка зізналася, що втручання дозволяють їй бути впевненіше в собі, а її чоловіка її зовнішність цілком влаштовує.

До речі, Слава Камінська заінтригувала спільними кадрами з екс-партнером по "Танцях з зірками 2020" Дмитром Дікусаром. Пара разом відвідала світський захід.