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Леся Никитюк опозорилась на весь отель во имя любви

Новина українською → Пятница 18 сентября 2020 19:40
Леся Никитюк опозорилась на весь отель во имя любви Леся Никитюк не только отдыхает в Турции, но и совершает благие дела (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Дмитрий Войналович

Ведущая "Нового канала" Леся Никитюк на отдыхе в Турции поработала свахой

Что только не просят сделать поклонники своих кумиров. И селфи, и автограф, и даже одолжить денег. Но иногда их просьбы весьма экстравагантны. Так, во время отдыха в Турции Лесю Никитюк, которая раззадоривает аппетитными фото из отпуска, попросили помочь сделать предложение руки и сердца. Причем весьма нестандартно.

"Сценарий был таким: пьяная звезда врывается в бунгало и по-хамски выгоняет будущую невесту. Девушка уходит, а за бунгало ее уже ждет парень, стоя на колене", - говорит Леся.

Ведущая шоу "Хто зверху?" и "Le Маршрутка" отыграла свою роль на 12 баллов. Лежала в бунгало и кричала, чтобы ей налили шампанского и увели эту девушку прочь. Никитюк покидать лучшее бунгало не собиралась. Будущая невеста не почувствовала подвоха… и ушла. Когда же увидела парня с цветами и кольцом, то расплакалась. На его предложение она ответила "да".

Леся Никитюк опозорилась на весь отель во имя любви

Леся Никитюк опозорилась на весь отель во имя любви

Леся Никитюк помогла парню сделать предложение своей любимой (instagram.com/lesia_nikituk)

"А иначе и быть не могло! Что, я зря позорилась на весь отель? Вообще, влюбленная пара - очень красивая. Но если что, свадьбу без задатка я не веду", - смеется Леди Ле.

Ранее мы писали, что обольстительная Леся Никитюк покрасовалась в микробикини.

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