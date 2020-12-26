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Леся Никитюк призналась, что живет с меценатом Рафиком: страдал в этом году

Автор: Lite

Популярная ведущая Леся Никитюк, которую зазывают на шоу "Холостячка", уже в который раз удивила украинцев. В этот раз телезвезда призналась, что живет... с меценатом!

Правда, он не содержит Леди Ле, не делает ей дорогих подарков. Все гораздо прозаичнее. Дело в том, что недавно меценатом стал ее песик Рафик. Домашний любимец Леси получил крутую работу и имеет все шансы стать настоящей всеукраинской звездой.

"Он будет лицом корма. Представьте, Рафик станет первым амбассадором корма в Украине. И он будет меценатом – по сути, мой пес реально будет таким маленьким меценатом. Раз в месяц он будет развозить этот корм по приютам. То есть уже сам зарабатывает деньги", – рассказала Никитюк за кулисами съемок шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Леся Никитюк на съемках новогоднего шоу канала "Украина", которое покажут 31 декабря (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся также призналась, что совсем недавно ее любимый песик перенес огромный стресс.

"Рафик бедный страдал в этом году! Ему удалили колокольчики. Это было сделано правильно, хотя конечно, очень жаль животных. И вот буквально перед новогодними праздниками он отошел от операции. У него там уже все зажило", – поделилась Никитюк с журналистами.

Леся Никитюк готова к празднованию Нового года (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее мы писали, что Леся Никитюк блеснула аппетитными формами и стройными ножками в экстремальном мини.

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Новости Украины Леся Никитюк