ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Леся, где штаны? Никитюк удивила внешним видом на прогулке с Элиной Свитолиной

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 11:33
Леся, где штаны? Никитюк удивила внешним видом на прогулке с Элиной Свитолиной Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Известная телеведущая Леся Никитюк похвасталась прогулкой со своей знаменитой подругой - теннисисткой Элиной Свитолиной, которая недавно объявила о помолвке с французом. Девушки сделали несколько снимков на "стеклянном мосту" в Киеве, позируя в обнимку.

Соотвествующие кадры Леди Ле опубликовала на своей странице в Instagram.

Для весеннего променада по украинской столице Свитолина выбрала черные брюки и красный топ, а также черную куртку. В руке она держит голубую сумочку от Jacquemus.

Никитюк же отдала предпочтение несколько странному образу - ведущая позировала в ультракоротких бежевых шортах, которые сочетала с белой рубашкой и дутой курткой, под которыми их практически и не видно. Лук дополнили высокие сапоги и черная сумка с ручкой-цепочкой от Prada. Отметим, что стоимость такой сумки - 1100 евро (36,500 гривен).

"Погуляли знатно. Элина Свитолина, ты моя суперженщина", - подписала кадры Леся.

Леся, где штаны? Никитюк удивила внешним видом на прогулке с Элиной СвитолинойЛеся, где штаны? Никитюк удивила внешним видом на прогулке с Элиной СвитолинойЛеся, где штаны? Никитюк удивила внешним видом на прогулке с Элиной Свитолиной

Леся Никитюк прогулялась по Киеву с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Совместная прогулка звездных подружек не осталась без внимания пользователей сети, а вот аутфит Никитюк вызвал у них некоторое недоумение и стал поводом для шуток в комментариях.

  • Лида, а ну глянь, я хоть в юбке?
  • Леся, де штани? Мода модою, а тобі ще рожАть
  • Леся, ти десь юбку забула? Красуня!!!
  • Длинноногая Леся
  • Красуні
  • Леся довгоножка
  • Леся, та нафіга юбка таким ногам!
  • Еліна- гордість країни! Чудово, що бачимо її вдома частіше
  • Какие счастливые
  • Леся! Ти що, спідницю загубила?
  • Надеюсь мама Кэт не ругае доню за забутий дома низ. Шорт не видно
  • Звёзды!!!
  • Лесю, чи то плаття, чи то сорочка? Зато в чобітках

Ранее мы писали, что Леся Никитюк вызвала фурор в сети школьным снимком, на котором она в 9-м классе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Элина Свитолина Леся Никитюк
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Погода на Пасху будет с "сюрпризами": синоптики обновили прогноз
Погода на Пасху будет с "сюрпризами": синоптики обновили прогноз