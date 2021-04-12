Леся, где штаны? Никитюк удивила внешним видом на прогулке с Элиной Свитолиной

Известная телеведущая Леся Никитюк похвасталась прогулкой со своей знаменитой подругой - теннисисткой Элиной Свитолиной, которая недавно объявила о помолвке с французом. Девушки сделали несколько снимков на "стеклянном мосту" в Киеве, позируя в обнимку.

Для весеннего променада по украинской столице Свитолина выбрала черные брюки и красный топ, а также черную куртку. В руке она держит голубую сумочку от Jacquemus.

Никитюк же отдала предпочтение несколько странному образу - ведущая позировала в ультракоротких бежевых шортах, которые сочетала с белой рубашкой и дутой курткой, под которыми их практически и не видно. Лук дополнили высокие сапоги и черная сумка с ручкой-цепочкой от Prada. Отметим, что стоимость такой сумки - 1100 евро (36,500 гривен).

"Погуляли знатно. Элина Свитолина, ты моя суперженщина", - подписала кадры Леся.

Леся Никитюк прогулялась по Киеву с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Совместная прогулка звездных подружек не осталась без внимания пользователей сети, а вот аутфит Никитюк вызвал у них некоторое недоумение и стал поводом для шуток в комментариях.