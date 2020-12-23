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Лесю Никитюк зазывают на новый сезон "Холостячки"

Новина українською → Среда 23 декабря 2020 09:38
Лесю Никитюк зазывают на новый сезон "Холостячки" Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Светлана Мащенко

Леся Никитюк на новом фото позировала в крошечном черном платье, которое выгодно открыло бесконечные ноги телеведущей. Блондинка похвасталась перед украинцами новогодней елкой, камином и гномами.

Девушка опубликовала в Instagram новый пост, который приковал внимание и вызвал много восхищения, и фолловеры стали зазывать незамужнюю красавицу стать следующей героиней "Холостячки".

"Шальная Лесяантрица уже нарядила дом, и сама нарядилась.... Платье тут не при чем", - подписала публикацию в присущем ей самоироничном стиле звезда.

Лесю Никитюк зазывают на новый сезон &quot;Холостячки&quot;

Лесю Никитюк зовут на "Холостячку" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Некоторые подписчики раскритиковали Лесю за такой Little Black Dress, но в целом ноги телеведущей стали предметом восхищения. Хотя поговаривают, что без графического редактора тут не обошлось.

Лесю Никитюк зазывают на новый сезон &quot;Холостячки&quot;

Леся Никитюк поразила фанатов своими ногами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вот что пишут пользователи в комментариях:

  • "Леся, иди на "Холостячку" 2 сезон. Красивая, успешная, умничка.
  • Ще вище спідницю нада було...
  • Бесконечные ноги!
  • Ці ноги, ну просто ммм...
  • Фото - фотошоп.
  • Те враження, коли ноги довші за ялинку.
  • Обладать такими длинными ногами это вообще законно?"

Отметим, что ранее Оля Полякова высказалась о шоу "Холостячка", сказав, что такой формат ей больше по душе, чем "Холостяк". Кроме того "королева ночи" призвала Лесю Никитюк стать следующей героиней шоу.

Напомним, что в шоу "Холостячка" победил комик и ведущий Александр Эллерт, которому досталось сердце красавицы-актрисы Ксении Мишиной.

Известный украинский астролог уже рассказала о перспективах пары построить надежный и крепкий союз.

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