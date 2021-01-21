Лилия Ребрик в одном полотенце пожаловалась на трудности: расслабиться не дадут

Лилия Ребрик не только ведущая, но и актриса. Она привыкла не сидеть без дела и даже в свои выходные находит, чем заняться, ведь она мама двух деток, отличная хозяйка и идеальная жена. Конечно, ей очень хочется полноценно расслабиться и выглядеть безупречно всегда и везде. Но позволить она себе это может только …на съемочной площадке! Лилия рассказала поклонникам о своих неидеальных буднях и сделала настоящую исповедь.

На своей страничке в Instagram она разместила парочку кадров со съемок. На одном из них она лежит на белоснежных простынях в шелковом халатике с распущенными волосами и идеально накрашенными красной помадой губами, легким освежающим макияжем. На втором снимке позирует в ванной комнате в одном полотенце.

"В такие морозные дни из-под одеяла вылезать не хочется. Утром на градуснике было -8! Это, конечно, не -19, как вчера, но такой ветер, что кажется даже холоднее! Единственное, чего хочется, - так это выпить чашечку горячего латте, лечь в хорошем шелковом халате в теплую постель, чтобы волосы идеально расчесы, и маникюр идеальный ... И так лежать, лежать и лежать целый день!" - поделилась своей мечтой Лилия.

Лилия показала, как выглядит на съемочной площадке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Она отметила, что такая безуречная картинка бывает только, увы, в кино. "Просыпаешься с идеально нарисованными губами (как на фото), с накрашенными миллиметр к миллиметру ресницами, с уложенными волосами как из салона красоты и в выглаженном халатике. На деле же все иначе: вскочил в панике в 8, так как на выходной неделе привычка просыпаться в 4.07 не отпускает и у тебя колотится сердце, потому что боишься, что проспал", - рассказала о своих нелегких буднях и графике ведущая.

"Двое детей особенно расслабиться утром также не дадут: время завтрак готовить, а затем проконтролировать надо, чтобы все умылись, переоделись, к дистанционному обучению приготовились, а дальше уже и собака просится на прогулку (здесь, правда, ответственная Диана) и когда все это сделаешь, казалось бы, можно и латте выпить, и под теплое одеяло вернуться ... А поздно уже! День уже начался и полежать можно будет разве что с накрашенными ресницами и красивой прической только во время съемок в кино!" - нашла выход из ситуации Лилия.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик призналась, что не любит делать после праздников.