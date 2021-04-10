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Лилия Ребрик покорила стильным образом и зажигательным танцем

Автор: Lite

Лилия Ребрик обожает свою работу и по утрам заряжает украинцев позитивом и восхищает стильными луками. Так, телеведущая продемнстрировала эффектный брючный костюм, а заодно и устроила зажигательные танцы прямо в студии.

Забавным видеороликом она поделилась на своей странице в Instagram.

Лилия предстала перед камерой в синем джинсовом костюме - брюках и пиджаке, к которым надела белый топ. Образ она дополнила белыми туфлями-лодочками на каблуке.

Из аксессуаров Ребрик отдала предпочтение длинным серьгам в виде перьев, а на лице сделала красивый макияж с красной помадой.

Стильная ведущая задорно и весело танцует, довольно улыбаясь.

"Настроение перед выходными", – написала в публикации Лилия.

Пользователи сети оценили эффектный лук и танцы Ребрик и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Лиля прелесть
  • Зажигалочка
  • Неймовірна
  • Супер. Обожнюю Вас!!!
  • Яка Ви крута. Зажигалочка. Аж самій танцювати захотілось
  • Вы прекрасны
  • Любимая наша! Всегда на позитиве!
  • Ліля, яка Ви класна. Дивлячись на Вас настрій завжди піднімається
  • Ліля, Ви мега заряджаєте своїм настроєм та танцями!!! дякую
  • Єнергічна та красива як завжди
  • Ну какая же классная и позитивная эта Лиличка!!!
  • Костюм отпад! И туфли и сама
  • Женщина- позитив

Напомним, ранее Лилия Ребрик сделала заявление о здоровье и рассекретила личные правила.

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Новости Украины Лилия Ребрикобразведущая
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