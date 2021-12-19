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Лилия Ребрик поразила архивным детским фото и выдала семейный секрет: главная подсказка

Новина українською →
Воскресенье 19 декабря 2021 15:51
Лилия Ребрик поразила архивным детским фото и выдала семейный секрет: главная подсказка Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвия Агаркова

Лилия Ребрик чтит семейные традиции и обожает праздники, когда можно порадовать родных и близких и окунуться в атмосферу уюта и тепла.

Так, 19 декабря в День святого Николая теледива не только поздравила в Instagram с праздником поклонников, но и показала трогательное фото с любимыми дочками Дианой и Полиной.

Лилия опубликовала счастливые снимки с девочками – они держат огромные, красиво запакованные коробки с подарками и лучезарно улыбаются.

Лилия Ребрик поразила архивным детским фото и выдала семейный секрет: главная подсказка

Лилия Ребрик показала праздниное фото с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также ведущая поделилась архивным детским снимком, на котором увлеченно что-то рассказывает Деду Морозу возле елки – артистичность сразу же выдает в маленькой Лиле будущую звезду.

"Праздники приближаются с бешеной скоростью! Я обожаю это время, эту суету, ведь именно в новогоднюю ночь исполнялись мои детские желания: я всегда получала в подарок то, о чем мечтала!" - призналась ведущая.

Лилия Ребрик поразила архивным детским фото и выдала семейный секрет: главная подсказка

Лилия Ребрик поделилась детским фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"За месяц до Нового года я постоянно начинаю вспоминать то особое чувство новогодней магии. Будто еще совсем немного, и случится настоящее чудо! И это теплое чувство, это воспоминание я вспоминаю каждый год и вдохновляюсь для исполнения желаний своих девочек! Мы очень ответственно подходим к выбору новогодних подарков. Конечно, главная подсказка – письма Санти и Святому Николаю", - поделилась хитростью для родителей телезвезда.

Поклонники тут же обратили внмание на сходство маленькой Полины и ее звездной мамы, а также восхитились теплыми и трепетными семейными традициями ведущей.

  • Поля копия мама
  • Какие счастливые! Как же все-таки круто встречать все новогодние праздники всей Дикой семейкой!
  • Судя по фото маленькой Лили, судьба быть артисткой без вариантов
  • Младшая девочка – копия мамы в детстве
  • Лилечка, какая вы малышка на фото. Вы такая счастливая и классная Дикая семейка
  • Девочки, ну какие же вы красивые
  • Лилия красавица, а доченьки – принцессы

Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала, как коротает зимние вечера.

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Лилия Ребрик
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