Лилия Ребрик поразила архивным детским фото и выдала семейный секрет: главная подсказка
Лилия Ребрик чтит семейные традиции и обожает праздники, когда можно порадовать родных и близких и окунуться в атмосферу уюта и тепла.
Так, 19 декабря в День святого Николая теледива не только поздравила в Instagram с праздником поклонников, но и показала трогательное фото с любимыми дочками Дианой и Полиной.
Лилия опубликовала счастливые снимки с девочками – они держат огромные, красиво запакованные коробки с подарками и лучезарно улыбаются.
Лилия Ребрик показала праздниное фото с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Также ведущая поделилась архивным детским снимком, на котором увлеченно что-то рассказывает Деду Морозу возле елки – артистичность сразу же выдает в маленькой Лиле будущую звезду.
"Праздники приближаются с бешеной скоростью! Я обожаю это время, эту суету, ведь именно в новогоднюю ночь исполнялись мои детские желания: я всегда получала в подарок то, о чем мечтала!" - призналась ведущая.
Лилия Ребрик поделилась детским фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"За месяц до Нового года я постоянно начинаю вспоминать то особое чувство новогодней магии. Будто еще совсем немного, и случится настоящее чудо! И это теплое чувство, это воспоминание я вспоминаю каждый год и вдохновляюсь для исполнения желаний своих девочек! Мы очень ответственно подходим к выбору новогодних подарков. Конечно, главная подсказка – письма Санти и Святому Николаю", - поделилась хитростью для родителей телезвезда.
Поклонники тут же обратили внмание на сходство маленькой Полины и ее звездной мамы, а также восхитились теплыми и трепетными семейными традициями ведущей.
- Поля копия мама
- Какие счастливые! Как же все-таки круто встречать все новогодние праздники всей Дикой семейкой!
- Судя по фото маленькой Лили, судьба быть артисткой без вариантов
- Младшая девочка – копия мамы в детстве
- Лилечка, какая вы малышка на фото. Вы такая счастливая и классная Дикая семейка
- Девочки, ну какие же вы красивые
- Лилия красавица, а доченьки – принцессы
Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала, как коротает зимние вечера.