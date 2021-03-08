Лилия Ребрик в прозрачном платье сделала внезапное признание: просто вулканическая энергия

Лилия напоминает нежную и трепетную весну – в полупрозрачном длинном торжественном платье нежно-голубого оттенка, украшенном деликатными небесными и белыми цветами. Наряд подчеркнул аппетитные формы звезды.

Макияж в розовых тонах лишь подчеркнул весенний образ Лилии, а свисающие цветы-серьги довершили лук ведущей. Судя по локации, она позировала в цветущей и благоухающей теплице-оранжерее, которая стала идеальным местом для атмосферной фотосъемки.

Лилия Ребрик превратилась в девушку-весну (фото: facebook.com.liliia rebrik)

"С праздником весны! Можно как угодно относиться к 8 марта: можно его ненавидеть или наоборот - любить, можно игнорировать, а можно - ждать с нетерпением! В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы получить ароматный букет любимых цветов, чтобы позволить кому-то побаловать себя или побаловать себя самой какой безделушкой или наоборот - чем-то, чего давно хотелось и все откладывалось "на завтра". Конечно, пусть таким будет каждый день, но все мы знаем, что так не бывает, поэтому хотя бы раз в год можно себе позволить и больше!" - порассуждала Лилия.

"В наш - девичий - день давайте немного пофантазируем: в чем сила женщины? Начну я: сила женщины в ее внутреннем ощущении счастья. Когда женщина счастлива, она имеет просто вулканическую энергию! Именно поэтому я всегда говорю: я обязана быть счастливой, а больше я ничего не обязана!" - заверила она.