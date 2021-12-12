Лилия Ребрик растрогала нежным семейным фотосетом с мужем-именинником: "Дико люблю"
Лилия Ребрик поделилась с поклонниками нежной и атмосферной семейной фотосессией, причем сделала это по особому поводу - 12 декабря ее муж Андрей Дикий отмечает день рождения. Танцовщику и хореографу исполнилось 43 года.
В своем Instagram телеведущая призналась супругу в любви и выложила трогательные кадры.
Так, Лилия показала страстные и чувственные снимки вдвоем с любимым, на которых они обнимают друг друга и почти сливаются в поцелуе.
После чего последовали также семейные фото с дочерьми пары - Дианой и Полиной.
"Дикая семейка" примерила стильные и уютные наряды в молочно-бежевых тонах. Ребрик была в кофейном атласном платье и бежевом свитере, Дикий - в коричневой рубашке, а девочки в одинаковых платьях с юбками-плиссе.
Лилия Ребрик показала нежную семейную съемку в день рождения мужа Андрея Дикого (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"З Днем Народження, КОХАНИЙ Андрій. Ти в нас найкращий! #диколюблю", - трогательно поздравила мужа ведущая.
Пользователи сети тоже присоединились к поздравлениям и оставили много теплых слов и пожеланий в комментариях.
- Какие вы счастливые. С Днём рождения, Андрей
- Дуже гарні
- Будьте счастливы вместе
- С Днем рождения!!! Любви и счастья вам!
- Вау, яка крута фотосесiя! Якi чудовi у вас стосунки! З днём народження Андрiя!
- Счастливые, с именинником вас! Обожаю вашу семейку. Пусть папа и муж есть и будет здоров и счастлив в окружении таких любящих и любимых девочек!!!
- С Днём Рождения! Какая вы красивая пара
- Які щирі посмішки і все … класні
- Вітаю, ви - неймовірна родина! Іменниникові здоров'я міцного, енергії, феєрверка емоцій, натхнення і нових ідей!
- Поздравляю! Отличный муж и папа!
Ранее Лилия Ребрик покорила атмосферной новогодней фотосессией с семьей в стиле family-look.