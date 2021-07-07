Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночи

Наряд для купальской ночи Лилия выбрала уже не очень традиционный - она позировала в джинсовых шортах, черной шелковой майке и белой рубашке сверху. Волосы она оставила распущенными и сделала легкий макияж.

На ноге у ведущей можно увидеть бандаж - на днях она повредила связки и 2 недели вынуждена носить специальное приспособление.

Ребрик позировала на берегу реки на фоне заходящего солнца с красивым венком из цветов на голове, который они с дочками Дианой и Полиной сплели сами. На некоторых фото появляются также и дочурки артистки, а также ее муж Андрей Дикий.

Лилия Ребрик с семьей устроила атмосферную фотосессию в ночь на Ивана Купала (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Свято сонця, літа, тепла і буйної зелені! Розквіт літа, його пік, час, коли воно налилося всіма фарбами, пахне всіма ароматами і співає звуками, притаманними лише йому. Польові квіти і різнотрав’я сьогодні набувають особливої цілющості! А роса - чудодійна! Ми вінки сплели, на воду пустили, бажання загадали, сонцем намилувалися, росою вмилися. От хіба через полум’я не стрибали і квітку папороті ще не шукали, але ніч довга - може, все попереду? Цей пост заряджений на щастя", - поделилась Лилия.

"Краса…. Неймовірна. Одне задоволення вас фотографувати…Чудовий вечір", - написала жена Влада Ямы Лилия, которая отмечена, как автор фото.

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