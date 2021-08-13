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Лобода сделала то, чего от нее не ожидали: впервые за 6 лет!

Автор: Styler

Светлана Лобода недавно заинтриговала поклонников анонсом выхода нового трека на родном украинском языке. Певица пообещала премьеру прямо перед своим концертом в Одессе – 14 августа, и свое слово сдержала.

Музыкальная новинка от Лободы появилась на ее YouTube-канале а также она представила трек в Instagram, устроив мощное и зрелищное промо.

Лобода презентовала вторую в своей творческой карьере песню на украинском языке. Первый сингл "Облиш" она представила в ноябре 2015 года и с тех пор выпускала песни на русском. У нового трека два названия, так как звезда так и не смогла определиться, какое из них подходит больше - Indie Rock или Vogue. Сингл вышел сразу на двух языка - русском и украинском.

"Премьера для меня - особенная. В ней все немножко впервые.Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках- русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названия - и я решила объединить их вместе", - рассказала певица в Instagram.

Также она призналась, что уже сняла клип на новинку и впервые работала с израильским режиссером Инди Хаитом. "Он обнажил меня до самой сути", - призналась Лобода. К слову, Хаит был режиссером двух клипов Тины Кароль - "Скандал" и "Хороший парень", а, как известно, между этими двум певицами царит давняя неприязнь.

Поклонники Лободы отреагировали на выход ее украинозычного трека и поделились своими впечатлениями.

  • На украинском языке – это топ
  • На украинском так атмосферно и стильно звучит
  • Я не могу выбрать, что на украинском, что на русском - райское наслаждение
  • Вау… на украинском так необычно
  • Очень понравились 2 версии, но, как и ожидалось, украинская немного больше!
  • Это прекрасно! Украинский сексуально звучит
  • Необычно. На украинском просто кайф
  • На украинском даже круче
  • Круть, на украинском лучше звучит, мелодичней

Напомним, что ранее Светлана обода приоткрыла завесу над личной жизнью и заявила, что переехала в Европу поближе к морю.

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Лобода