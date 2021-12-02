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На локдауне времени не теряли: знаменитости, которые объявили о беременности после карантина

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Четверг 02 декабря 2021 21:14
На локдауне времени не теряли: знаменитости, которые объявили о беременности после карантина Звезды, забеременевшие в 2021 году (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Похоже, шутки про послекарантинный бейби-бум оказались вовсе не шутками. В 2021 многие знаменитости объявили о беременности, а некоторые успели и родить.

Предлагаем полюбоваться знаменитыми мамочками.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Модель ждет второго ребенка от своего возлюбленного Джейсона Стетхэма. И хотя она не признается, когда на свет появится братик или сестра Джека Оскара, судя по размеру животика, уже скоро.

На локдауне времени не теряли: знаменитости, которые объявили о беременности после карантинаМодель вскоре станет мамой второй раз (фото: instagram.com/portermagazine)

Кайли Дженнер

Инстазвезда и самая молодая миллиардерша в мире не так давно помирилась со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом. Результатом их воссоединения стала вторая беременность звезды. Кайли признавалась, что давно планировала родить Сторми брата или сестру, а потому была на седьмом небе от счастья.

На локдауне времени не теряли: знаменитости, которые объявили о беременности после карантинаКайли не скрывает, что счастлива (фото: instagram.com/kyliejenner)

Эшли Грэм

Еще одна модель, которая скоро станет дважды (а вернее - трижды) мамой. Эшли ждет двойню от своего мужа и почти каждый день удивляет своей активностью.

На локдауне времени не теряли: знаменитости, которые объявили о беременности после карантинаБудущие трижды родители (фото: instagram.com/ashleygraham)

Принцесса Беатрис

Беременность принцессы Беатрис от ее супруга Эдоардо Мапелли-Моцци была подтверждена в мае 2021 года. А в сентябре на свет появилась внучка Елизаветы ll, которую назвали Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци.

На локдауне времени не теряли: знаменитости, которые объявили о беременности после карантина

Пара в восторге от рождения первенца (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри объявили о будущем пополнении в семье в феврале 2021 года. Тогда же были указаны и сроки рождения ребенка. Малышка, которую назвали Лилибет Диана, стала вторым ребенком в знаменитом семействе.

На локдауне времени не теряли: знаменитости, которые объявили о беременности после карантинаМеган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

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