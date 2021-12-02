На локдауне времени не теряли: знаменитости, которые объявили о беременности после карантина
Похоже, шутки про послекарантинный бейби-бум оказались вовсе не шутками. В 2021 многие знаменитости объявили о беременности, а некоторые успели и родить.
Предлагаем полюбоваться знаменитыми мамочками.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Модель ждет второго ребенка от своего возлюбленного Джейсона Стетхэма. И хотя она не признается, когда на свет появится братик или сестра Джека Оскара, судя по размеру животика, уже скоро.
Модель вскоре станет мамой второй раз (фото: instagram.com/portermagazine)
Кайли Дженнер
Инстазвезда и самая молодая миллиардерша в мире не так давно помирилась со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом. Результатом их воссоединения стала вторая беременность звезды. Кайли признавалась, что давно планировала родить Сторми брата или сестру, а потому была на седьмом небе от счастья.
Кайли не скрывает, что счастлива (фото: instagram.com/kyliejenner)
Эшли Грэм
Еще одна модель, которая скоро станет дважды (а вернее - трижды) мамой. Эшли ждет двойню от своего мужа и почти каждый день удивляет своей активностью.
Будущие трижды родители (фото: instagram.com/ashleygraham)
Принцесса Беатрис
Беременность принцессы Беатрис от ее супруга Эдоардо Мапелли-Моцци была подтверждена в мае 2021 года. А в сентябре на свет появилась внучка Елизаветы ll, которую назвали Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци.
Пара в восторге от рождения первенца (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри объявили о будущем пополнении в семье в феврале 2021 года. Тогда же были указаны и сроки рождения ребенка. Малышка, которую назвали Лилибет Диана, стала вторым ребенком в знаменитом семействе.
Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)