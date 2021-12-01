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Тонко подмечено: Белла Хадид, Рианна и другие звезды, которые вернули в моду брови-ниточки

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Среда 01 декабря 2021 20:17
Тонко подмечено: Белла Хадид, Рианна и другие звезды, которые вернули в моду брови-ниточки Звезды с тонкими бровями (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Мода циклична, а потому возвращению тренда 90-х на тонкие брови вряд ли стоит удивляться. Несмотря на сопротивление, которое наверняка испытывает каждая современная девушка, которая прошла все стадии «отращивания» бровей и поиска своей идеальной формы, он действительно завоевывает все большую популярность. И знаменитости этому только способствуют.

Самые яркие последовательницы бровей в духе легендарной Марлен Дитрих и Гвэн Стефани времен 90-х - перед вами.

Белла Хадид

Девушка стала экспериментировать с тонкими бровями уже давно, потому как подметила: образы в духе прошлых эпох ей очень к лицу. Постепенно со съемочной площадки этот бьюти-тренд перешел в обычную жизнь.

Тонко подмечено: Белла Хадид, Рианна и другие звезды, которые вернули в моду брови-ниточки

Тонко подмечено: Белла Хадид, Рианна и другие звезды, которые вернули в моду брови-ниточкиБелла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Рианна

Брови владелицы бьюти-империи от природы светлые и тонкие. А потому певица и бизнесвумен просто делает их форму более четкой и аккуратной.

Тонко подмечено: Белла Хадид, Рианна и другие звезды, которые вернули в моду брови-ниточкиТонко подмечено: Белла Хадид, Рианна и другие звезды, которые вернули в моду брови-ниточки

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Айрис Лоу

Дочь Джуда Лоу первая, кто пробует бьюти-тренд, стоит ему появиться на подиумах. За последние пару месяцев модель осветляла брови, зарисовывала, а теперь просто подчеркивает их светлым карандашом.

Тонко подмечено: Белла Хадид, Рианна и другие звезды, которые вернули в моду брови-ниточкиТонко подмечено: Белла Хадид, Рианна и другие звезды, которые вернули в моду брови-ниточкиАйрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)

Меган Фокс

Актриса любит четко прокрашенные брови и часто делает их форму тонкой и изысканной, как на пике своей популярности.

Тонко подмечено: Белла Хадид, Рианна и другие звезды, которые вернули в моду брови-ниточкиТонко подмечено: Белла Хадид, Рианна и другие звезды, которые вернули в моду брови-ниточки

Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

Кейт Мосс

Тонкие светлые брови - визитная карточка модели с юных лет. И Кейт не стремится это исправить только ради стремительно меняющейся моды.

Тонко подмечено: Белла Хадид, Рианна и другие звезды, которые вернули в моду брови-ниточкиТонко подмечено: Белла Хадид, Рианна и другие звезды, которые вернули в моду брови-ниточки

Кейт Мосс (фото: instagram.com/katemossagency)

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