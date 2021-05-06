Лучшая мама на свете: Кайли Дженнер очаровала сеть сладким фото с 3-летней дочерью

Кайли Дженнер - любящая мама, которая никогда не упускает случая выразить 3-летней дочери свою любовь.

Несколько часов назад бизнесвумен, модель и просто инстадива запостила в своем блоге новое фото, которое невероятно растрогало ее подписчиков.

Кайли показала трогательный снимок со Сторми, которая сладко спит. Девочка лежит под одеялом, которым ее укрыла заботливая мамина рука. Фото Кайли подписала коротко: "Самая сладкая любовь". Но этого хватило, чтобы сердца фанатов мгновенно растаяли.

Кайли с дочкой (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Мамин ангел", "Вау, какое фото", "Первая", "Я просто не могу от этого", "Такая милая", "Милашка", "Эти кудряшки", "О мой Бог, она такая милая, я просто влюблена в Сторми", "Восхитительная", "Малышка - любовь", "Кайли, ты самая лучшая мама", - не могут налюбоваться фанаты.

Ким и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, свою материнскую любовь несколько часов назад выразила и старшая сестра Кайли, Ким Кардашьян. Звезда опубликовала снимок с 7-летней Норт, которая с возрастом становится все больше похожа на свою знаменитую маму.