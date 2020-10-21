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Лучшая мотивация к спорту: Настя Каменских в обтягивающем костюме покорила сеть идеальной фигурой

Новина українською → Среда 21 октября 2020 14:42
Лучшая мотивация к спорту: Настя Каменских в обтягивающем костюме покорила сеть идеальной фигурой Настя Каменских (www.instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Певица выглядт великолепно

Настя Каменских на днях рассказала об особенной связи между ней и ее супругом Потапом, а в этот раз певица решила поговорить о более земных вещах: звезда в очередной раз вдохновила своих поклонников заняться спортом.

Настя продемонстрировала в своем Instagram фото, на котором она стоит с гантелями в руках, только проснувшись. В обтягивающем спортивном костюме фигура звезды выглядит просто шикарно: подтянутое тело - лучшая мотивация!

Лучшая мотивация к спорту: Настя Каменских в обтягивающем костюме покорила сеть идеальной фигуройНастя Каменских не устает себя совершенствовать (фото: www.instagram.com/kamenskux/)

"Вот уже много лет мое утро начинается в 6:00. И я не представляю более эффективного способа проснуться, чем спорт! И поверьте мне, я такой же человек, как и вы. Мне тоже было сложно начинать и иногда бывает сложно заставить себя позаниматься! И когда я все же встаю с кровати и иду на пробежку или начинаю тренировку, пробуждаются не только я сама, но и чувство гордости и радости за себя! Это дает такую энергию и мотивацию на весь день!", - написала Каменских под фото.

Певица порекомендовала просыпаться раньше и делать зарядку еще до того, как в голове появится мысль, что хотелось бы еще поспать. Фолловеры тут же стали комментировать пост звезды: "Железная сила воли", "Так держать", "Спорт - это здоровье, вы умничка".

Напомним, недавно Настя научила своих поклонников расслабляться.

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