Лучшие моменты: фигуристая Каменских наслаждается отдыхом в Мексике без Потапа

Локацией для фотосессии певицы стал роскошный пляж с белоснежным песком. Каменских эффектно позировала под пальмой в ультракоротких джинсовых шортах и купальнике в черно-белую полоску. Свой лук звезда дополнила лишь солнцезащитными очками, волосы она оставила распущенными о обошлась без обуви.

Она выбрала соблазнительную позу, в которой ее формы выглядели еще аппетитнее, восхищая стройной талией и пышными бедрами.

"Счастлива находиться в одном из моих любимых мест на планете и разделять каждый момент с моими девочками", - написала Настя.

Позже исполнительница показала еще пару фото с пляжа. На этот раз она примерила коричневый топ от купальника, а на бедра повязала цветастую пляжную накидку. На голове у нее черная шляпа, а на лице нет ни капли макияжа.

"Спонтанные решения часто ведут нас к лучшим моментам в жизни", - отметила Каменских.

Настя Каменских похвасталась аппетитной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры не стали скупиться на комплименты для артистки. А некоторые увидели на снимках округлившийся животик и поинтересовались, уж не беременна ли Настя.