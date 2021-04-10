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Лучшие моменты: фигуристая Каменских наслаждается отдыхом в Мексике без Потапа

Автор: Lite

После сложного для нее года и потери отца Настя Каменских поняла, что ей нужна перезагрузка. Она спонтанно улетела в любимую Мексику, взяв с собой маму и подругу, что не очень-то понравилось ее мужу Потапу. В городе Тулум артистка совмещает отдых со съемками собственного реалити-шоу "Девочки рулят". Судя по снимкам и подписям к ним, она прекрасно проводит время.

Так, в своем Instagram Настя поделилась жаркими кадрами с пляжа, демонстрируя формы в купальнике.

Локацией для фотосессии певицы стал роскошный пляж с белоснежным песком. Каменских эффектно позировала под пальмой в ультракоротких джинсовых шортах и купальнике в черно-белую полоску. Свой лук звезда дополнила лишь солнцезащитными очками, волосы она оставила распущенными о обошлась без обуви.

Она выбрала соблазнительную позу, в которой ее формы выглядели еще аппетитнее, восхищая стройной талией и пышными бедрами.

"Счастлива находиться в одном из моих любимых мест на планете и разделять каждый момент с моими девочками", - написала Настя.

Позже исполнительница показала еще пару фото с пляжа. На этот раз она примерила коричневый топ от купальника, а на бедра повязала цветастую пляжную накидку. На голове у нее черная шляпа, а на лице нет ни капли макияжа.

"Спонтанные решения часто ведут нас к лучшим моментам в жизни", - отметила Каменских.

Настя Каменских похвасталась аппетитной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры не стали скупиться на комплименты для артистки. А некоторые увидели на снимках округлившийся животик и поинтересовались, уж не беременна ли Настя.

  • Гарна
  • Прекрасная, красивая Настя Каменских
  • Шикарная
  • Ты прекрасна
  • Вы красотка
  • Огонь Настена!!!
  • Шикарна жінка. Фігура гарна. Симпатична. Успішна! Мрія кожної дівчини!
  • Я одна беременность вижу? Поздравляю
  • Анастасія, у вас такий животик округлий появився, ви часом не вагітна?
  • Богиня
  • Какая сочная

Ранее Настя Каменских призналась в серьезном заболевании, из-за которого улетела из страны.

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Новости Украины Настя Каменскихфигура
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