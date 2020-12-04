Только львица может так сидеть: Тина Кароль восхитила провокационным образом женщины-кошки

Украинская певица Тина Кароль продолжает восхищать фанатов своими неповторимыми, стильными образами. На этот раз украинская звезда шоу-бизнеса предстала перед поклонниками в образе женщины-кошки. Артистка показала черно-белые снимки на своей странице в Instagram.
На них певица одета в стильное черное платье, с огромным откровенным вырезом на спине. Такой наряд очень смело подчеркивает фигуру и соблазнительные изгибы Тины. Волосы певицы собраны назад, а в них виднеется роскошное украшение, которое дополняет сексуальный образ.
На одной из фотографии Тина Кароль стоит в полоборота и можно увидеть великолепный бюст звезды.
Тина Кароль в образе женщины-кошки (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники не оставили без внимания и комплиментов роскошную фотосессию их любимицы и выразили свое восхищение в комментариях.
Как мы ранее писали, Тина Кароль растрогала фанатов поппури на "Танцах со звездами".
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