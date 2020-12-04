Только львица может так сидеть: Тина Кароль восхитила провокационным образом женщины-кошки

Украинская певица Тина Кароль продолжает восхищать фанатов своими неповторимыми, стильными образами. На этот раз украинская звезда шоу-бизнеса предстала перед поклонниками в образе женщины-кошки. Артистка показала черно-белые снимки на своей странице в Instagram.

На них певица одета в стильное черное платье, с огромным откровенным вырезом на спине. Такой наряд очень смело подчеркивает фигуру и соблазнительные изгибы Тины. Волосы певицы собраны назад, а в них виднеется роскошное украшение, которое дополняет сексуальный образ.

На одной из фотографии Тина Кароль стоит в полоборота и можно увидеть великолепный бюст звезды.

Тина Кароль в образе женщины-кошки (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники не оставили без внимания и комплиментов роскошную фотосессию их любимицы и выразили свое восхищение в комментариях.

Только львица может так сидеть!

Тине нужно запускать производство огнетушителей, это огонь!

Богиня!

Не могу перстать смотреть!

И все-таки, женское тело - это произведение искусства.

Как вам хорошо, когда волосы собраны. совсем другая.

Мне так нравятся все ваши фото! Вы невероятно красивая женщина!! Мечтаю, чтобы каждая женщина на этой планете почувствовала свою КРАСОТУ. Индивидуальную. Неповторимую. Такую настоящую.

Шикарная!

Как мы ранее писали, Тина Кароль растрогала фанатов поппури на "Танцах со звездами".

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