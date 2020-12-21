Любимая мама: у Верки Сердючки нашлась "дочь"

У Верки Сердючки нашлась "дочь". Девушка уже довольно взрослая, живет она в Польше и называет себя Джоланта (Джола) Сердючка.

На своей странице в Instagram Джоланта утверждает, что Верка Сердючка является ее мамой, активно защищает и поддерживает украинскую звезду.

В одной из публикаций, посвященной поздравлению Андрея Данилко с днем рождения (2 октября) Джола называет Сердючку своей "любимой мамой".

"Моя любимая мама еще сто лет! Ты самая милая и самая красивая звезда с неба в мире! Мой ангел! С днем рождения! Очень тебя люблю, ваша дочка Джоланта Сердючка", - подписан скрин со звездой.

У Верки Сердючки нашлась дочь в Польше (скрин: instagram.com/jola_serduchka)

Не обошла стороной Джола и день рождения "бабушки". 10 октября в день рождения актрисы Инны Белоконь (исполнительницы роли мамы Сердючки) девушка опубликовала поздравление с наилучшими пожеланиями.

У Верки Сердючки нашлась дочка (скрин: instagram.com/jola_serduchka)

Джоланта активно защищает свою звездную маму, если ее кто-то пытается очернить в социальных сетях. В одном из постов она призвала не верить сообщениям о том, что Андрей Данилко является аферистом.

Дочь Сердючки активно защищает ее от клеветы (скрин: instagram.com/jola_serduchka)

О себе девушка пишет немного, но фотографиями делится активно. Из ее публикаций также можно понять, что она поддерживает протесты против запрета абортов в Польше.

Джоланта Сердючка (фото: instagram.com/jola_serduchka)

Напомним, что Андрею Данилко в октябре исполнилось 47 лет. По данным СМИ, артист никогда не был женат и детей у него тоже нет.

Ранее мы писали, что знаменитая Геля из "СВ шоу" рассказала, как живет сейчас, и почему ушла от Андрея Данилко.

Также сообщалось, что во время концерта Верки Сердючки начала рожать женщина. Позже выяснилось, что ребенку дали интересное имя.