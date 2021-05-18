Любимые люди: Алан Бадоев удивил снимком с бывшей женой
Украинский клипмейкер, ведущий и режиссер Алан Бадоев, который недавно откровенно рассказал о разводе с бывшей супругой, удивил необычным "семейным" фото.
В своем Instagram он поделился снимком, на котором запечатлен с экс-женой Жанной и ее новым мужем - Василием Мельничиным.
Жанна и Василий сидят за столиком, а Алан позирует сзади, при этом все трое счастливо улыбаются.
"Иногда встреча на час заряжает больше, чем целые сутки! Любимые люди рядом, не хватает Ло и Бо", -подписал фото Бадоев, имея в виду их с Жанной детей Бориса и Лолиту.
Алан Бадоев поделился фото с бывшей женой Жанной и ее новым супругом (фото: instagram.com/alanbadoev)
Публикация климейкера чрезвычайно растрогала поклонников. За короткое время пост набрал больше 35 тысяч лайков. Пользователи сети с восхищением отнеслись к тому формату отношений, который установился между бывшими супругами.
- Класс ,муж бывший и муж настоящий на одном фото! Прикольные
- Ну, Жанна! Ну, молодец!
- Фантастический и невероятный пример доя шоу-бизнеса. Да и всех пар в целом. Как оставаться в дружеских отношениях после развода. Для экспертов по отношениям прям идеальный кейс, для примера
- Так приятно видеть счастливых людей
- "Высокие отношения!"
- Как вам удалось сохранить такие отношения после развода? Это круто! Молодцы
- Вы красивые и чудесные
- Как здорово, когда у людей, кроме сердца, еще есть и ум! Молодцы! Пример для наследования и подражания - как, не смотря ни на что, оставаться ЛЮДЬМИ.
- Жанна и Алан - вы похожи внешне, как брат и сестра. Черты генетически едины
- Реальный 21 век
- Вот как надо дружить с бывшим мужем
- Жанна, вы с Аланом как брат и сестра
- Какие Вы классные
- Это дорогого стоит! Жанна большая умница!
Напомним, что Жанна Бадоева и Василий Мельничин узаконили отношения в 2014 году. После замужества ведущая тревел-шоу "Жизнь других" переехала к избраннику в Италию. С собой она забрала и детей - у Бадоевой, помимо дочери Лолиты от брака с Аланом, есть сын Борис, которого она родила в союзе с Игорем Кураченко.
Ранее мы писали, что Алан Бадоев отпраздновал 40-летний юбилей на дорогущей вилле на Доминикане.