Любимые люди: Алан Бадоев удивил снимком с бывшей женой

Украинский клипмейкер, ведущий и режиссер Алан Бадоев, который недавно откровенно рассказал о разводе с бывшей супругой, удивил необычным "семейным" фото.

В своем Instagram он поделился снимком, на котором запечатлен с экс-женой Жанной и ее новым мужем - Василием Мельничиным.

Жанна и Василий сидят за столиком, а Алан позирует сзади, при этом все трое счастливо улыбаются.

"Иногда встреча на час заряжает больше, чем целые сутки! Любимые люди рядом, не хватает Ло и Бо", -подписал фото Бадоев, имея в виду их с Жанной детей Бориса и Лолиту.

Алан Бадоев поделился фото с бывшей женой Жанной и ее новым супругом (фото: instagram.com/alanbadoev)

Публикация климейкера чрезвычайно растрогала поклонников. За короткое время пост набрал больше 35 тысяч лайков. Пользователи сети с восхищением отнеслись к тому формату отношений, который установился между бывшими супругами.

Класс ,муж бывший и муж настоящий на одном фото! Прикольные

Ну, Жанна! Ну, молодец!

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Так приятно видеть счастливых людей

"Высокие отношения!"

Как вам удалось сохранить такие отношения после развода? Это круто! Молодцы

Вы красивые и чудесные

Как здорово, когда у людей, кроме сердца, еще есть и ум! Молодцы! Пример для наследования и подражания - как, не смотря ни на что, оставаться ЛЮДЬМИ.

Жанна и Алан - вы похожи внешне, как брат и сестра. Черты генетически едины

Реальный 21 век

Вот как надо дружить с бывшим мужем

Жанна, вы с Аланом как брат и сестра

Какие Вы классные

Это дорогого стоит! Жанна большая умница!

Напомним, что Жанна Бадоева и Василий Мельничин узаконили отношения в 2014 году. После замужества ведущая тревел-шоу "Жизнь других" переехала к избраннику в Италию. С собой она забрала и детей - у Бадоевой, помимо дочери Лолиты от брака с Аланом, есть сын Борис, которого она родила в союзе с Игорем Кураченко.