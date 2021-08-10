Не люблю презервативы: Коляденко рассказал об интиме с Билык

Певец и шоумен, звездный эксперт проека "Співають всі!", Дима Коляденко на съемочной площадке рассказал, почему когда-то позволял себе устраивать громкие ссоры с Ириной Билык и в каких отношениях они с певицей сейчас.

Коляденко признался - именно он был инициатором всех громких ссор с Билык, но несмотря на это, человек всегда находил способ помириться со своей возлюбленной, сообщает канал "Украина".

Если люди ссорятся, значит они любят друг друга. У нас с Ирой были ссоры раз в две недели. Я то выбрасывал диваны, то резал картины, то залеплял ее косметику, а потом извинялся, бежал в самые дорогие магазины столицы и покупал лучшие вещи. Мы жили по-итальянски - радовались, веселились, пели и ругались! Я ревновал, потому что я такой человек, мог ревновать ее даже к столбу.

По словам артиста, любовь между ними была большая, доказательством чего стала история о первой близости зоркой пары. Дима Коляденко признается - для того, чтобы перейти к следующему этапу их отношений, ему пришлось несколько раз наведаться в клинику.

Коляденко рассказал об отношениях с Билык (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

Мы решили, что если у нас любовь, можно подождать и провериться. И меня ее личный водитель отвез в медицинский центр, где я сдал анализы. Более того, мы ждали результаты 2 недели. Представляете, насколько все серьезно! Мы терпели и ничего страшного. И ради любви я готов на все. Я просто не люблю презервативы, потому берегу себя и партнершу. Я люблю, чтобы было с любовью и без всякой химии. Но для этого нужно сдавать анализы и ждать результаты.

Сейчас же у бывших влюбленных прекрасные отношения. Артист уверяет: на съемки шоу он приехал с вечеринки, где отдыхал в кругу близких друзей, среди которых и сама Ирина Билык.