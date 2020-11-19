Я люблю тебя так же сильно: Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа с 20-летием брака

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас - одна из самых крепких пар Голливуда, которая, несмотря на трудности, сумела сохранить любовь и брак. 18-го ноября пара отметила уже 20 лет совместной жизни.

Эту знаковую дату 51-летняя актриса решила отметить не только в ругу близких. Звезда поделилась радостью с подписчиками, опубликовав трогательный пост в своем блоге. Она выложила ролик, состоящий из кадров супругов. Здесь есть как фото более ранние, из молодости, с разных значимых дат и событий, так и более поздние. Добавила сюда супруга Дугласа и кадры из фильмов. В конце видео на экране появляется главная фраза: "Я люблю тебя".

Кэтрин Зета-Джонс подготовила мужу сюрприз (видео: instagram.com/catherinezetajones)

"20 лет назад сегодня мы с Майклом поженились!! Какая была чудесная волшебная ночь! И спустя 7304,85 дней и ночей я люблю тебя сейчас, как и тогда… Спасибо за любовь и смех", - подписала она нежный и проникновенный пост.

В ответ на звезду посыпалась масса поздравлений и восторгов. "Что за пара", "Вы удивительные", "Вы лучшие", "Моя любимая пара навсегда", "Я обожаю вас", "Счастливой годовщины вам обоим", - пишут фанаты.

Майкл также не остался в стороне, удивив любимую еще больше. Актер опубликовал фото, которое дополнил закадровым рассказом о том, как впервые увидел Кэтрин и просто потерял голову.

Ранее мы писали, что актриса показала архивное фото, на котором выглядит просто обворожительно. Впрочем, не лучше, чем сейчас, по мнению фанатов.