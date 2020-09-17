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Только любовь: MONATIK очаровал бесконечной романтикой с женой на отдыхе со звездной компанией

Автор: Ольвия Агаркова

Певец и его супруга отправились в Турцию со звездными коллегами

MONATIK (Дмитрий Монатик) "берет" поклонников не только своей музыкой и песнями, "штампуя" хит за хитом, но и умиляет отношением к семейным ценностям. Так, артист долго скрывал личную жизнь, но уж когда заговорил, то рассказал о жене Ирине в превосходных степенях . Она – его поддержка, опора, муза, деловой партнер и самая любимая и желанная женщина. Так, вместе с семьей Дмитрий отправился догонять лето в Турцию и опубликовал романтичный снимок в своем Instagram-аккаунте.

Пара нежно обнимается, глядя друг другу в глаза, и выглядят по-настоящему влюбленными и счастливыми. "Только любовь", — подписал красноречивое фото с Ириной Дмитрий. Поклонники были растроганы до слез семейной идиллией в кадре.

  • Такие красивые
  • Красивая пара
  • Вот что значит искренность в настоящих людях
  • Как же круто, когда есть такая любовь
  • Как мило
  • Какие же вы классные
  • Любимая пара
  • Только любовь
  • Вы идеальная пара

Дмитрий Монатик с женой улетели на отдых в Турцию (фото: instagram.com/monatik_official)

Ирина показала на своей странице больше фото из гостеприимной Анталии. "Наконец-то столь долгожданный и заслуженный отдых. Перезагрузка очень необходима", – подписала она беззаботные кадры.

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Ирина Монатик показала яркие фото из Турции (фото: instagram.com/irinamonatik)

К слову, на фото с стрис Дмитрий и Ирина позировали в компании друзей, среди которых оказались Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

Дмитрий Монатик с женой отправились на отдых со звездной компанией друзей (фото: instagram.com/monatik_official)

Напомним, что ранее MONATIK очаровал отдыхом с женой на яхте и показал серию черно-белых кадров водной прогулки.

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