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Любовь навеки: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали редкие романтичные фото в честь годовщины свадьбы

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Среда 25 августа 2021 15:35
Любовь навеки: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали редкие романтичные фото в честь годовщины свадьбы Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тина Кунаки и Венсан Кассель вчера, 24-го августа, отметили годовщину свадьбы. Влюбленные поженились в 2018-м году. С тех пор романтика в семье никуда не делась. Даже напротив: с каждым годом французский актер и модель находят все больше поводов признаться друг другу в любви.

В честь 3-летия со дня свадьбы они оба сделали трогательные посты.

Тина опубликовала массу фото, на которых запечатлена в объятиях своего мужа. Здесь есть снимки с пляжа, с вечеринок, с ресторанов, с прогулок… "В твоих объятиях - мое любимое место, с юбилеем… Я люблю тебя навсегда". "Скоро, моя любовь", - ответил ей Кассель. По всей видимости, пара сейчас находится в разных точках планеты и праздновать будет позже.

Любовь навеки: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали редкие романтичные фото в честь годовщины свадьбыЛюбовь навеки: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали редкие романтичные фото в честь годовщины свадьбыЛюбовь навеки: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали редкие романтичные фото в честь годовщины свадьбыЛюбовь навеки: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали редкие романтичные фото в честь годовщины свадьбыЛюбовь навеки: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали редкие романтичные фото в честь годовщины свадьбыЛюбовь навеки: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали редкие романтичные фото в честь годовщины свадьбыЛюбовь навеки: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали редкие романтичные фото в честь годовщины свадьбыЛюбовь навеки: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали редкие романтичные фото в честь годовщины свадьбы

Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey; instagram.com/vincentcassel)

В свою очередь, Венсан запостил один снимок. На нем Тина обнимает его сзади, обхватив голову двумя руками. Романтичное фото актер подписал: "Да, да и да".

Поклонники пары присоединились к поздравлениям, засыпав их романтичными посланиями. Что ж, Венсан и Тина в который раз доказали, что их любовь - настоящая и с годами только крепчает.

Напомним, в последнее время Тина Кунаки сделала массу успешных шагов в карьере и бизнесе. Девушка впускает свою одежду, а также рекламирует массу культовых брендов.

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