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Любовь на пляже: Ким Кардашьян засыпала сеть жаркими фото с мужем

Автор: Lite

Звезда показала новые фото с отдыха

Ким Кардашьян недавно исполнилось 40, и это событие она отметила с размахом. Звезда выпустила новую коллекцию косметики, для чего подготовила жаркую фотосессию. А затем отправилась в компании семьи и близких друзей на частный остров, чтобы как следует насладиться солнцем и океаном. Звезда уже показала массу фото с данного события, а также рассказала о необычных развлечениях, роскошных подарках и других деталях своего дня рождения. Фото компании уже которую неделю волнуют подписчиков знаменитости. А вот кадры с любимым мужем Канье Уэстом стали появляться в блоге звезды только недавно. По всей видимости, рэпер присоединился к гостям позже.

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Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Одно из последних фото особенно порадовало фолловеров Ким. На нем знаменитая инстадива и бизнесвумен предстала в компании супруга. Снимок, сделанный на фоне океана, получился романтичным и трогательным. Особенно если учесть тот факт, что в последнее время в сети широко обсуждались новости, что пара Ким и Канье переживает серьезный кризис и буквально на грани разрыва.

Ким на фото предстала в черном облегающем комбинезоне, а также кроссовках. Лук 40-летней красавицы дополнили черные солнцезащитные очки. Канье идет рядом, также одетый в спортивные вещи: синюю футболку и коричневые брюки, которые дополнил белыми кроссовками. В качестве подписи Ким оставила эмодзи в виде волны.Также ранее Ким выложила фото и более горячее, где примерила ярко-желтое боди.

Напомним, ранее Ким Кардашьян растрогала фанатов трогательным поздравлением любимой маме.

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Новости Украины Ким КардашьянКанье Уэст