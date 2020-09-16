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Любви всего мало: заворожительная Надежда Мейхер умилила внезапным фото

Новина українською → Среда 16 сентября 2020 15:49
Любви всего мало: заворожительная Надежда Мейхер умилила внезапным фото Надежда Мейхер (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Марина Настевич

Участница Танцев со звездами 2020 показала свои рабочие будни

Бывшая участница "ВИА Гры", певица, дизайнер и мама троих детей Надежда Мейхер является одной из фавориток шоу "Танцы со звездами 2020", в котором принимает участие в паре с Кириллом Васюком. В третьем прямом эфире они исполнили чувственный вальс, а в начале выступления артистка зачитала проникновенные строчки из стихотворения.

В своем Instagram Надежда поделилась внезапным милым снимком, на котором показала свои рабочие будни, а заодно и рассекретила автора слов.

На снимке звезда запечатлена в машине. Она в простой серой майке, на лице у нее легкий макияж, а волосы красиво уложены локонами. Мейхер лучезарно улыбается на камеру, а падающие на нее лучи солнца добавляют фото особой атмосферности.

Любви всего мало: заворожительная Надежда Мейхер умилила внезапным фото

Надежда Мейхер покорила красотой на солнечном снимке (фото: instagram.com/tanci1plus1)

"Вергилий Публий Марон "Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая, обладает раем — хочет неба..." После венского вальса в Танцах со звездами многие меня спрашивали кто написал стих. Просьба исполнена. Уверена, возникнет вопрос, что в одноразовой посуде))) Ответ — мои рабочие будни. Машина стала и домом, и рестораном", - подписала снимок певица.

В комментариях не скупятся на комплименты для Мейхер, а также желают ей удачи в проекте.

  • Вы красотка
  • Вы прелесть!
  • Какая вы красивая
  • У вас спартанская жизнь сейчас. Это круто. Потом с ностальгией будите вспоминать, как перед Победой на танцах 2020 вы вели аскетичный образ жизни!!! Хочу чтобы вы выиграли Надя!!!
  • Ой Красоткина
  • Одна из тех редких женщин.кому не нужны длинные волосы
  • Надюша, Вы очаровательны. Вы так красиво двигаетесь. Спасибо за Вашу работу. Очень мило смотреть, как Чапкис очарован Вами. Я тоже). Жду новых сюрпризов от Вас.
  • Только из-за вас начала смотреть танцы

Любви всего мало: заворожительная Надежда Мейхер умилила внезапным фото

Скриншот комментариев

Напомним, Надежда Мейхер прокомментировала свое выступление на "Танцах со звездами" и назвала себя с партнером "БДСМ-щиками со стажем".

Также сообщалось, как изменилась Надежда Мейхер во время участия в Танцах со звездами в 2020 и 2006.

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