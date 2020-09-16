Любви всего мало: заворожительная Надежда Мейхер умилила внезапным фото

Бывшая участница "ВИА Гры", певица, дизайнер и мама троих детей Надежда Мейхер является одной из фавориток шоу "Танцы со звездами 2020", в котором принимает участие в паре с Кириллом Васюком. В третьем прямом эфире они исполнили чувственный вальс, а в начале выступления артистка зачитала проникновенные строчки из стихотворения.

В своем Instagram Надежда поделилась внезапным милым снимком, на котором показала свои рабочие будни, а заодно и рассекретила автора слов.

На снимке звезда запечатлена в машине. Она в простой серой майке, на лице у нее легкий макияж, а волосы красиво уложены локонами. Мейхер лучезарно улыбается на камеру, а падающие на нее лучи солнца добавляют фото особой атмосферности.

Надежда Мейхер покорила красотой на солнечном снимке (фото: instagram.com/tanci1plus1)

"Вергилий Публий Марон "Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая, обладает раем — хочет неба..." После венского вальса в Танцах со звездами многие меня спрашивали кто написал стих. Просьба исполнена. Уверена, возникнет вопрос, что в одноразовой посуде))) Ответ — мои рабочие будни. Машина стала и домом, и рестораном", - подписала снимок певица.

В комментариях не скупятся на комплименты для Мейхер, а также желают ей удачи в проекте.

Вы красотка

Вы прелесть!

Какая вы красивая

У вас спартанская жизнь сейчас. Это круто. Потом с ностальгией будите вспоминать, как перед Победой на танцах 2020 вы вели аскетичный образ жизни!!! Хочу чтобы вы выиграли Надя!!!

Ой Красоткина

Одна из тех редких женщин.кому не нужны длинные волосы

Надюша, Вы очаровательны. Вы так красиво двигаетесь. Спасибо за Вашу работу. Очень мило смотреть, как Чапкис очарован Вами. Я тоже). Жду новых сюрпризов от Вас.

Только из-за вас начала смотреть танцы

Скриншот комментариев

Напомним, Надежда Мейхер прокомментировала свое выступление на "Танцах со звездами" и назвала себя с партнером "БДСМ-щиками со стажем".

Также сообщалось, как изменилась Надежда Мейхер во время участия в Танцах со звездами в 2020 и 2006.