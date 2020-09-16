Любви всего мало: заворожительная Надежда Мейхер умилила внезапным фото

Участница Танцев со звездами 2020 показала свои рабочие будни
Бывшая участница "ВИА Гры", певица, дизайнер и мама троих детей Надежда Мейхер является одной из фавориток шоу "Танцы со звездами 2020", в котором принимает участие в паре с Кириллом Васюком. В третьем прямом эфире они исполнили чувственный вальс, а в начале выступления артистка зачитала проникновенные строчки из стихотворения.
В своем Instagram Надежда поделилась внезапным милым снимком, на котором показала свои рабочие будни, а заодно и рассекретила автора слов.
На снимке звезда запечатлена в машине. Она в простой серой майке, на лице у нее легкий макияж, а волосы красиво уложены локонами. Мейхер лучезарно улыбается на камеру, а падающие на нее лучи солнца добавляют фото особой атмосферности.
Надежда Мейхер покорила красотой на солнечном снимке (фото: instagram.com/tanci1plus1)
"Вергилий Публий Марон "Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая, обладает раем — хочет неба..." После венского вальса в Танцах со звездами многие меня спрашивали кто написал стих. Просьба исполнена. Уверена, возникнет вопрос, что в одноразовой посуде))) Ответ — мои рабочие будни. Машина стала и домом, и рестораном", - подписала снимок певица.
В комментариях не скупятся на комплименты для Мейхер, а также желают ей удачи в проекте.
Скриншот комментариев
Напомним, Надежда Мейхер прокомментировала свое выступление на "Танцах со звездами" и назвала себя с партнером "БДСМ-щиками со стажем".
Также сообщалось, как изменилась Надежда Мейхер во время участия в Танцах со звездами в 2020 и 2006.