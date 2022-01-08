Люди предают: Каминская внезапно поделилась криком души о пережитых трудностях

Слава Каминская решила начать год с отдыха. Она отправилась в Анталью, где весело проводит время в компании подруги, а своими впечатлениями делится с поклонниками в соцсетях.

В новом посте в Instagram певица решила подвести своеобразные итоги ушедшего года и призналась, что он выдался не из легких.

Слава отметила, что ей была необходима перезагрузка, и обстоятельства сложились так, что она сумела это сделать, да еще и в приятной компании.

Певица опубликовала портретное фото на фоне морских пейзажей. Она позирует в базовой белой футболке с забавно оформленным накладным карманом, волосы собраны в высокий хвост.

Слава поделилась личными признаниями (фото: instagram.com/babaslavka)

"У меня был очень тяжелый год (по всем фронтам). Каким-то чудным образом я оказалась с подругой , которая всегда меня поддерживает, больше чем сама весит в кг, в Турции в январе. Мне кажется, я увидела Турцию другими глазами. Это реально мой сезон в этой стране. Все сошлось" , - поделилась своими ощущениями артистка.

Свои откровения она назвала криком души, а также вспомнила о громком публичном конфликте с экс-коллегой по группе НеАнгелы Викторией Смеюхой.

"Все мы временные гости в жизни друг друга. И не важно работа это или личная жизнь. Люди предают, даже те , кто с тобой 15 лет и те , кто клянутся быть рядом вечно", - отметла Каминская.

Слава отлично отдохнула в Турции и с новыми силами вернулась домой (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка поблагодарила подругу, которая составила ей компанию на отдыхе. Рождественские каникулы Слава провела без сына Леонарда и дочери Лауры, но в будущем планирует вернуться на курорт с малышами.

"Лично для меня эта поездка была очень символичной и под лозунгом "спасибо". Этот отель и все , что в нем происходило, я назову - местом силы. Как бы громко это не звучало", - резюмировала она.