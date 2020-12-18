Магически красивая: жена Комарова в блестящем мини за 7900 грн покорила точеными формами

Жена Дмитрия Комарова, телеведущая и модель Александра Кучеренко не часто балует поклонников постами в Instagram, но если уже что-то и публикует, то обязательно для этого имеется весомый повод. Девушка в преддверии череды зимних праздников решила не просто подвести итоги года, а и показать свой блестящий наряд, в котором, вполне вероятно, встретит Новый год.

Александра надела сияющее мини оттенка электрик из парчи с длинными рукавами и оригинальной драпировкой в области декольте и плечевой зоне от украинского бренда OlyaMak. Стоимость наряда составляет 7 900 грн. Саша завила волосы в красивые упругие локоны и дополнила образ лишь изысканным утонченным кулоном и небольшими аккуратными сережками.

Скриншот: olyamak.com

"Вот и началась предпраздничная суета, безумные пробки на дорогах и общая спешка закрыть все дела. Но невозможно успеть все за последние две недели года. Поэтому предлагаю, наконец, выдохнуть и насладиться тем, что 2020 таки проходит. Завтра придет День Святого Николая", - напомнила телеведущая.

Александра Кучеренко показала идеальную фигуру в праздничном наряде (фото: instagram.com/aakucherenko)

Подписчики Саши не удержались и завалили ее комплиментами.

Очень красивая

Просто прелесть

Идеальная улыбка

Как вы магически красива

Сногсшибательная

Красавица

Просто невероятная

Шикарное платье

Напомним, что ранее Александра Кучеренко взяла интервью у Анны Ризатдиновой, которая рассказала ей о мечтах о семье и идеальном мужчине.