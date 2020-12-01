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Магия, мистика, загадка: звезда "Голоса страны" выпустила сумасшедшее видео

Автор: Lite

Оксана Муха представила долгожданный клип на песню "Не забувай мене"

Победительница шоу "Голос страны" Оксана Муха презентовала клип на новую песню "Не забувай мене". В этом видео есть все: магия, мистика, загадка, мираж. Муха здесь предстает в роли недосягаемой, вожделенной музы, которую ищет художник. По сюжету видео, художник едва не сходит с ума в поисках образа женщины, которая невольно явилась ему. Главная интрига – удастся ли создателю дорисовать портрет таинственной незнакомки.

Оксана Муха (фото: пресс-служба певицы)

"Ощущение, что ты способна кого-то вдохновить настолько, что человек готов горы перевернуть, полмира пройти, преодолеть всевозможные трудности, наконец, стать лучшей, - невероятное. Как творческий человек я хорошо знаю, что такое вдохновение. Как и то, что с тобой происходит, когда его нет... Клип "Не забувай мене" – история о мечте, которая осуществляется. Про то великое чувство, которое указывает путь, которое ведет", – рассказывает Оксана.

Добавим, что режиссером и оператором видео выступил известный клипмейкер Влад Разиховский. Съемки клипа проходили в осенних Карпатах – возле загадочных скал "Красный камень", что в поселке Верхнее Синевидное на Львовщине, а также на причудливом сооружении - недостроенной еще с советских времен ГЭС на реке Стрый.

Слушайте новую песню Оксаны Мухи и смотрите яркий клип

Текст песни "Не забувай мене":

Ні про що не питай мене,
Ідеш - іди...
То вночі я нестримана,
На ранок – дим...

Не чекай, що заплакана
Впаду до ніг,
Бо мені вже однаково –
Ти мій, чи ні...

Приспів:
Не забувай мене,
Не забувай мене.
І коли світ мине,
Не забувай мене.

І забудь, що колись давно
Була твоя,
Вже тієї не знайдеш знов:
Вже я – не я...

Я ще досі захоплена
Твоїм вогнем.
Та що стало вже попелом,
Не спалахне...

Приспів.

Змиє зливою твої тихі сліди,
Тебе не втримаю, ідеш – іди...

Ранее мы писали, что Дан Балан презентовал клип на украинскую песню "Треба" с Оксаной Мухой.

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