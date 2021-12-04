Без макияжа и фотошопа: Алина Гросу показала, как изменилась ее внешность с возрастом

Так, Алина выложила интересный фотоколлаж - на первом фото ей 13 лет, а на втором 26. При этом на более поздних кадрах исполнительница запечатлена без макияжа и фотошопа, демонстрируя естественную красоту.

По снимкам видно, что с возрастом Гросу заметно похудела и постройнела. При этом, по словам артистки, никаких жестких диет она не соблюдает, голодом себя не морит и в спортзале не ночует.

Алина Гросу поразила архивными кадрами себя в 13 лет, когда была пухлым пирожочком (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Листай и будешь в шоке. А) Вторая фотография - Алине 13 и Алине 26. Все наконец-то без макияжа, фильтров и фотошопа. Обсудим, что же там у меня поменялось и какая к чертям была проведена пластика? Если рождена была с маленьким носом, почему он должен был вырасти? Б) Третье фото - пора ли мне уже вести марафон по похудению? В) Обожаю людей, которым кажется, что раньше я лучше выглядела, мира и счастья всем. Благодаря вам, я знаю, если я снова стану пирожком - меня кто-то все равно будет любить", - с юмором подписала фото певица.

Далее она рассказала, как поддерживает форму сейчас.

"Вытянулась я с годами, строгих диет не соблюдаю, стараюсь просто не переедать и время от времени месяц контролирую калории (съедаю до 1100 в день). Плюс много воды и активности", - раскрыла свой секрет стройности Алина.

Так Алина выглядит сейчас (фото: instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры артистки поделились мнениями от увиденного в комментариях, не забыв о комплиментах для Гросу.